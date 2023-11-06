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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الصحة: استقبال 17 مصابا من الجرحى الفلسطينيين.. وكل الحالات خطيرة

حسام عبد الغفار المتحدث
حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن تم استقبال 17 من الجرحى المصابين من فلسطين ، وتم الكشف الطبي عليهم وتسكينهم في المستشفيات، موضحا أن هناك استعدادات أكبر بكثير من قبل وزارة الصحة لاستقبال أعداد أكبر داخل مصر. 

الصحة تتحدث عن الجرحى الفلسطينيين 

وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع من خلال قناة "أون"، أن الحالات التي وصلت مصر من الجرحى المصابين بها مجموعة من الأطفال التي تعاني من الأورام.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن عدد الجرحى الإجمالي يصل لـ 140 شخصا تقريبا، والحالات كلها خطيرة، ولكن بعد التدخلات المصرية الأمر تحسن، والمرضى يحتاجون إلى أكثر من علاج لأنهم مصابون في أماكن مختلفة. 

واستكمل "الوضع الصحي للمصابين مستقر، ولكن لا ينتفي عنه درجة الخطورة، و39% من إجمالي المصابين الذين وصلوا مصر من الأطفال". 

الصحة فلسطين وزارة الصحة المستشفيات الجرحى الفلسطينيين برنامج كلمة أخيرة لميس الحديدي

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