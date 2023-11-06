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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

داعية إسلامية: مصر مذكورة في القرآن بوصفها بلد الأمن والأمان

الدكتورة دينا أبو
الدكتورة دينا أبو الخير

قالت الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، إن الله تعالى لما تحدث عن مصر في القرآن وذكرها في مواضع صريحة ومواضع غير صريحة في كتابه العزيز، وصفها بالأمن.

مصر في القرآن

وأضافت الدكتورة دينا أبو الخير، في فيديو لايف على صفحة موقع صدى البلد، متحدثة عن نعمة الأمن والأمان، أن الله تعالى قال في القرآن الكريم عن مصر (وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ).

وأشارت إلى أننا نتذكر هذه الآية حتى في دعائنا حينما نمر بأوقات صعبة وفترات محن على بلدنا العزيزة، فالله وصف بلدنا بالبلد الآمنة وأن من فيها آمن على نفسه وماله.

وأكدت أن هذه الآية فيها طمأنة للمصريين، فهي أمان لكل من لديه خوف أو قلق، فعليه أن يردد هذه الآية ويطمأن قلبه بها.

وأوضحت، أن من وراء كل ابتلاء تعصف بالأمة، فبعدها يسر وبشرى وفرحة للجميع، وعلينا أن نهتم بأمر المسلمين، وندعم القضية الفلسطينية ولو بالكلمة، ولا نغفل عنها أبدا.

وعلى كل مسلم أن يتعلم من الأزمة بالقرب من الله والبعد عن الغفلة والأمور الزائلة، ويشكر الله على نعمة الأمن والأمان، فهي ليست نعمة هينة وبسيطة.

نعمة الأمن والأمان

قالت الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، إن نعمة الأمن والأمان يغفل عنها البعض، ووردت آيات وأحاديث كثيرة تتحدث عن مكانة وأهمية الأمن والأمان في حياة البشر.

وأضافت الدكتورة دينا أبو الخير، في فيديو لايف على صفحة موقع صدى البلد، متحدثة عن نعمة الأمن والأمان، أن النبي الكريم قال في الحديث الشريف "من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه يملك قوت يومه، حيزت له الدنيا بحزافيرها".

وأوضحت، أن هذا الحديث سمعه كثير من المسلمين في السنوات الماضية، ولكن الآن شعورهم بمعنى الحديث أقوى من المعنى الذي وصلهم قبل ذلك.

وذكرت أننا ندعو الله عزوجل، ألا نرى في حياتنا أصعب مما نراه في الشعب الفسلطيني، وأن ينصرهم ويشد من أزرهم، وينعم بنعمة الأمن والأمان على جميع الشعوب العربية والإسلامية في العالم.

وأشارت إلى أن الأمن له أنواع في حياتنا، فهناك الأمن الاقتصادي والأمن الاجتماعي، والأمن السياسي، وكل هذه الأنواع مؤثرة ومهمة في حياة الإنسان ليعيش في حياة مستقرة وآمنة.

وأكملت أن ابتلاء الله تعالى للمسلمين، يكون على قدر دينهم، ولهذا ينبغي على المسلم أن يتبع خطوات تحقيق الأمن حتى تتوفر له نعمة الأمان، وعليه أن يتقى الله في عمله ويقوم بدوره على أكمل وجه ويكون نافعا في مجتمعه.

دينا أبو الخير القرآن مصر الأمن نعمة الأمن والأمان مصر في القرآن

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