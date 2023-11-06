لحظة سقوط قنابل ضوئية إسرائيلية على قطاع غزة.. فيديو

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" لحظة سقوط قنابل ضوئية إسرائيلية على قطاع غزة.

وقال الإعلامي رعد عبدالمجيد، تعليقا على مقطع الفيديو: "مشاهدونا الأكارم .. نشاهد معكم ما يحدث الآن في غزة بشأن استمرار قصف آلة الموت والدمار الإسرائيلية برا وبحرا وجوا".

وأضاف: "نشاهد استمرار القصف بالطائرات بالإضافة إلى استمرار القصف بالمدافع الثقيلة ومن خلال البوارج والسفن الحربية غرب قطاع غزة".

وتابع: "الاستهدافات التي تصلنا الآن هي لشمال قطاع غزة والشمال الغربي والشمال الشرقي وكذلك مدينة غزة، وهذه الأجواء التي نشاهدها هي أجواء القنابل الضوئية التي تُرمى فوق القطاع".

وواصل: "ويرى مراقبون عسكريون أن هذه القنابل الضوئية تشير إلى أن مواجهات بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال المتوغلة داخل القطاع أو إلى عمليات تأمين للقطاعات المحتلة التي تدخل حتى الآن".

وأكمل: "ندخل الليلة الثانية والثلاثين من القصف المتواصل على القطاع، والتي زادت ذروتها منذ أسبوع حتى الآن، حيث يستمر القصف والمجازر يوميا".