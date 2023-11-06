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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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لحظة سقوط قنابل ضوئية إسرائيلية على قطاع غزة.. فيديو

صدى البلد

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" لحظة سقوط قنابل ضوئية إسرائيلية على قطاع غزة.

وقال الإعلامي رعد عبدالمجيد، تعليقا على مقطع الفيديو: "مشاهدونا الأكارم .. نشاهد معكم ما يحدث الآن في غزة بشأن استمرار قصف آلة الموت والدمار الإسرائيلية برا وبحرا وجوا".

وأضاف: "نشاهد استمرار القصف بالطائرات بالإضافة إلى استمرار القصف بالمدافع الثقيلة ومن خلال البوارج والسفن الحربية غرب قطاع غزة".

وتابع: "الاستهدافات التي تصلنا الآن هي لشمال قطاع غزة والشمال الغربي والشمال الشرقي وكذلك مدينة غزة، وهذه الأجواء التي نشاهدها هي أجواء القنابل الضوئية التي تُرمى فوق القطاع".

وواصل: "ويرى مراقبون عسكريون أن هذه القنابل الضوئية تشير إلى أن مواجهات بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال المتوغلة داخل القطاع أو إلى عمليات تأمين للقطاعات المحتلة التي تدخل حتى الآن".

وأكمل: "ندخل الليلة الثانية والثلاثين من القصف المتواصل على القطاع، والتي زادت ذروتها منذ أسبوع حتى الآن، حيث يستمر القصف والمجازر يوميا".

استمرار القصف السفن الحربية القاهرة الإخبارية الفصائل الفلسطينية قوات الاحتلال

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