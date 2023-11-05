قيادي بحركة فتح: الدور المصري واضح ومؤثر في دعمه للقضية الفلسطينية

أكد الدكتور جهاد الحرازين، القيادي بـ حركة فتح، أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، تحدث بشكل غريب في دفاعه عن الكيان الصهيوني، خاصة في قضية حل الدولتين، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية لم تنفذ أي شيء على أرض الواقع.

وقال جهاد الحرازين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، إن الموقف العربي واضح في دعمه للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن الدور المصري كان واضحا ومؤثرا، خاصة في كلمة وزير الخارجية المصري سامح شكري، والذي كشف الحقيقة ووصف ما يجري على الأرض وإدانة الاحتلال الإسرائيلي.

قصف غزة

وأضاف القيادي بخركة فتح، أن بلينكن تحدث عن هدنة إنسانية، رغم توفيره للكيان الصهيوني الأسلحة التي يقوم بها بقصف غزة.

