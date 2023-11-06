قطاع بدون حماس.. دينيس روس يتحدث عن غزة بعد العدوان الإسرائيلي

تحدث الدبلوماسي الأمريكي السابق دينيس روس، اليوم الاثنين، عن مرحلة ما بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال الدبلوماسي الأمريكي السابق والمستشار في معهد واشنطن، إنه من المفترض أن تكون الضفة الغربية و قطاع غزة أرض واحدة وليست منفصلة.

وأضاف الدبلوماسي الأمريكي السابق أن على إسرائيل أن تضع جدولا محددا للانسحاب من غزة، مشيرا إلى أن إعادة إعمار غزة لن تكون ممكنة بوجود حماس، بحسب تصريحاته لفضائية "العربية".

ولفت "روس" إلى أن الولايات المتحدة، تريد إدارة انتقالية في قطاع غزة بعد الحرب، ولا ترغب في أن تستمر حماس بتهديد إسرائيل وترغب بحماية المدنيين في غزة.

وشهد قطاع غزة على مدار الثلاثين يوما الماضية، أهوالا وجحيما جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، الذي أحال المدينة إلى مقبرة بحجم 360 ألف كم، هي مساحة قطاع غزة.

وبدأ الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على الشعب الفلسطيني في غزة، بشن غارات جوية على كل بقعة في في القطاع فاستهدف منازل المواطنين العزل، والمستشفيات ودور العبادة والمرافق الصحية، ناهيك عن المدنيين الذين تجاوز عددهم 10 آلاف شهيد بينهم أكثر من 4 آلاف طفل.

وكانت المقاومة الفلسطينية شنت هجوما على مستوطنات غلاف غزة، في فجر السابع من أكتوبر الماضي، أسفر عن مقتل حوالي 1400 إسرائيلي وأسر ما يقرب من 250 إسرائيليا واقتيادهم إلى قطاع غزة، وأفرحت حركة المقاومة الإسلامية حماس، عن بعضهم خلال الشهر الماضي.