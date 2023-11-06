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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حكومة الاحتلال: دخول 70 شاحنة مساعدات من معبر رفح إلى قطاع غزة

صدى البلد

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن دخول 70 شاحنة من معبر رفح إلى قطاع غزة، تحمل مساعدات إنسانية تنقسم إلى إمدادات طبية وغذائية ومياه.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، نقلا عن وحدة تنسيق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلية، أن 70 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية عبرت من مصر إلى غزة اليوم.

وأضافت أن هذا الرقم أقل من الهدف الأولي الذي حددته الولايات المتحدة لدخول 100 شاحنة إلى غزة كل يوم – وهو الهدف الذي قالت إنها تريد البناء عليه بشكل كبير بعد تحقيقه للمرة الأولى خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وشهد قطاع غزة على مدار الثلاثين يوما الماضية، أهوالا وجحيما جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، الذي أحال المدينة إلى مقبرة بحجم 360 ألف كم، هي مساحة قطاع غزة.

وبدأ الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على الشعب الفلسطيني في غزة، بشن غارات جوية على كل بقعة في القطاع فاستهدف منازل المواطنين العزل، والمستشفيات ودور العبادة والمرافق الصحية، ناهيك عن المدنيين الذين تجاوز عددهم 10 آلاف شهيد بينهم أكثر من 4 آلاف طفل.

وكانت المقاومة الفلسطينية شنت هجوما على مستوطنات غلاف غزة، في فجر السابع من أكتوبر الماضي، أسفر عن مقتل حوالي 1400 إسرائيلي وأسر ما يقرب من 250 إسرائيليا واقتيادهم إلى قطاع غزة، وأفرجت حركة المقاومة الإسلامية حماس، عن بعضهم خلال الشهر الماضي.

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