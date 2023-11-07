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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

احذفها فورا.. تطبيقات خطيرة على هاتفك الذكي

تطبيقات خطيرة على
تطبيقات خطيرة على هاتفك الذكي

يتعرض الملايين من مستخدمي هواتف أندرويد لخطر الوقوع ضحية للتطبيقات المصابة ببرامج الإعلانات المتسللة والتي تغمر السوق الرقمية، والتي يمكنها اختراق البيانات الحساسة للمستخدمين. 

 

وحدد الخبراء في مجال الأمن الإلكتروني قائمة تضم 12 تطبيقًا شائعًا يجب على المستخدمين حذفها فورًا من هواتفهم الذكية لتجنب المساس بخصوصيتهم والوقوع فريسة لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت.

 

وتعد هذه التطبيقات نوع من البرامج الضارة، وإيرادات لمجرمي الإنترنت الذين يغرقون المستخدمين بالرسائل الدعائية، كما تعرض هذه التطبيقات إعلانات متطفلة على الشاشات، وتعيد توجيه المستخدمين إلى مواقع خطرة، وفقا لـ OPP Today.  

 

كما تشجع هذه التطبيقات على عمليات الاحتيال الاستثمارية، ويمكن أن تكون المكاسب المالية لهؤلاء الأفراد الأشرار كبيرة، مما يفسر الدافع وراء التوزيع الواسع النطاق لهذه التطبيقات المصابة ببرامج الإعلانات المتسللة. 

 

ولحماية معلوماتك الشخصية وحماية نفسك من الضرر المحتمل، من الضروري إجراء مراجعة شاملة لقائمة التطبيقات وتأكد من عدم وجود أي من هذه التطبيقات على هاتفك:

 

Super Skibydi Killer

 Agent Shooter

 Rainbow Stretch

 Rubber Punch 3D

 Eternal Maze (Yana Pospyelova)

 Jungle Jewels (Vaibhav Wable)

 Stellar Secrets (Pepperstocks)

 Fire Fruits (Sandr Sevill)

 Cowboy’s Frontier (Precipice Game Studios) 

 

هواتف اندرويد اختراق البيانات الحساسة التطبيقات المصابة الأمن الإلكتروني اكتشاف البرامج الضارة البرامج الضارة تطبيقات خطيرة

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