عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استقالة وزير خارجية بيرو وسط انتقادات لزيارة رئيسة الدولة إلى الولايات المتحدة

رئيسة بيرو
رئيسة بيرو

استقال وزير خارجية بيرو، الإثنين؛ بعد أقل من عام، وفقا لرسالة اطلعت عليها رويترز، وسط انتقادات لزيارة رئيسة بيرو دينا بولوارتي الأسبوع الماضي إلى الولايات المتحدة.

ولم تشر آنا سيسيليا جيرفاسي إلى رحلة بولوارتي إلى الولايات المتحدة في خطاب استقالتها. لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أنها تواجه ضغوطا بسبب الفشل في ترتيب لقاء رسمي بين بولوارتي والرئيس جو بايدن.

وقالت وزارة الخارجية إن بولوارتي وبايدن أجريا محادثة خاصة على هامش قمة تحالف الرخاء الاقتصادي في الأمريكتين (APEP).

استدعى الكونجرس الآن جيرفاسي إلى جلسة استماع حول سبب إشارة خط سير الرحلة الرسمي المتعلق برحلة بولوارتي إلى الخارج إلى اجتماع ثنائي مخطط له.

وقال السياسي المعارض خوسيه كويتو على منصة التواصل الاجتماعي إكس 'من المؤسف أن حكومة بولوارتي لم تقل الحقيقة للحصول على إذن بالسفر إلى الولايات المتحدة'.

وقال جيرفاسي في برنامج X خلال عطلة نهاية الأسبوع إن جميع المعلومات المقدمة إلى الكونجرس قبل الرحلة كانت صادقة.

ورفضت وزارة الخارجية التعليق على استقالة جيرفاسي.

وقالت جيرفاسي في رسالتها إنها أكملت الولاية الموكلة إليها في ديسمبر 2022 عقب اعتقال الرئيس السابق بيدرو كاستيلو بعد محاولته حل الكونجرس.

وشغل جيرفاسي مناصب مختلفة في الحكومة قبل انضمامه إلى حكومة بولوارتي، بما في ذلك نائب وزير الخارجية ونائب وزير التجارة الخارجية.

وواجه بولوارتي، الذي خلف كاستيلو اليساري بعد عزله من منصبه واعتقاله بتهم التمرد والتآمر، موجات من الاحتجاجات العنيفة منذ توليه منصبه، وحافظ دائمًا على براءته.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب ينعي نجم الأهلي

اسكت..فنانة شهيرة تهاجم بيومي فؤاد بعد تصريحاته عن محمد سلام

صفقة من العيار الثقيل.. خبر سار لجماهير النادي الأهلي

رد فعل ناري لـ محمد سلام بعد هجوم بيومي فؤاد

الزمالك ينعى أبرز مدربي الأهلي

أسعار سجائر كليوباترا وبوكس.. مفاجأة بعد تصديق الرئيس على تعديلات قانون الضريبة

بعد تصديق السيسي.. بدء تطبيق ضريبة الجدول رسميا.. اعرف أسعار السجائر الجديدة

رسميا.. إعلان رسوم امتحانات 2024 لطلاب الإعدادية والثانوية العامة و الدبلومات الفنية

موضوعات متعلقة

البيت الأبيض: واشنطن قلقة من الوضع بغزة ونرفض تقليص الدعم للسلطة الفلسطينية

وفاة شخصين وإصابة 18 آخرين في إطلاق نار باحتفال الهالوين في فلوريدا

ارتفع عدد ضحايا إعصار أوتيس في المكسيك إلى 39

كوريا الجنوبية تجري أول مناورة جوية مشتركة مع اليابان والولايات المتحدة

المركز الأمريكي للأعاصير يحذر من تحول العاصفة تامي إلى خطيرة

هولندا: مستمرون في إرسال الدعم الإنساني إلى أهالي قطاع غزة

المدعي العام في نيويورك: ترامب جمع أكثر من 100 مليون دولار بالاحتيال

جدل مثير حول موقف الفاتيكان من مباركة كهنة بأوروبا لزواج المثليين| تقرير

ترشيحاتنا

فنانون يسحبون أعمالهم من المعرض الوطني الأمريكي احتجاجًا على تمويل إسرائيل ضد غزة

السيطرة على حريق في مجموعة من زراعات النخيل بأسوان

من هو الصحابي الذي كان يصلي ركعتين بعد الوضوء.. ومتى يفوت وقتهما؟

مساعد وزير الخارجية الأسبق: السودان قضية أمن قومي بالنسبة لمصر

البنتاجون تقر بسقوط آلاف الضحايا من المدنيين في غزة

بعد صلاته معهم.. متطرف بريطاني يشعل النيران في المصلين داخل مسجد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنجبتها بعد 9 أعوام صبر..فيديو مؤثر لأم فلسطينية مع طفلتها

احترس ..المواد الكيميائية والكمبيوتر يسببان مشكلة صحية خطيرة

تكريم صناع فيلم وداعا جوليا في صدى البلد.. صور

بعد تصدر بيومي فؤاد الترند..مهندس شاب يخسر شقى عمره لهذا السبب

فيديو

خيبة أمل.. والد انجلينا جولى يهاجمها بسبب دعمها لفلسطين.. اعرف التفاصيل

يخضع للجلسة الثانية من الكيماوي .. تطورات الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر

أسرتها استشهدت .. فنانة سورية تعلن تعرض عائلتها لقصف الاحتلال بغـ..زة

شاهد.. مقطع فيديو تنفطر له القلوب لرد فعل طفل فسطيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

اﻟﻤﺰﻳﺪ