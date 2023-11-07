تفاصيل إنهاء حياة سائق على يد 5 شباب في الدقهلية

استضافت الإعلامية نهال طايل، خلال حلقة اليوم من برنامج تفاصيل والمذاع عبر قناة صدي البلد، سيدتان لشقيق توفي في حادثة مأساوية.

وقالت شقيقة سيد المتوفي، إن شقيقها يعمل في شركة علي سيارة تابعة للشركة وعند نزوله علي الطريق لشراء زجاجة مياه بـ 5 جنيهات من إحدي السوبر ماركت فوجئ بسيارة ملاكي تصطدم بعربيته وعند خروج وجد خمس شباب في سيارة قالهم خبطتوا عربيتي، ياريت تيجوا معايا الشركة تعرفوه سبب الحادثة عشان ما اتأذيش في شغلي".

وأضاف:" قال لهم هتزعلني في أكل عيشي.. أنا طالب بس منكم وانتوا في طريقي نروح لمديري في الشركة تشرحوا اللى حصل وخلاص ومش عايز منكم حاجة".

وقالت: "بعدها راح علشان يحاسب على زجاجة المياه، لاقى الشباب دول واخدين العربية بتاعت الشغل، اللى هي عهدة عليه، وجري وراهم ومسك في الباب بتاع العربية"، لتواصل باكية: "أخويا مات مقتول، وكان في الثلاجة، وهم طعنوا في إيده بعد ما مسك باب العربية علشان يحافظ على عهدته، وجسمه كله متشرح وبايظ في الثلاجة، عوضنا عند ربنا، الطعن اللي في إيده 7 سم، وصلت للعظم، وسحلوه، علشان كان بيحافظ على عهدته".