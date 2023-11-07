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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يهود يحتشدون بنيويورك ويعلنون تنصلهم من الجرائم الإسرائيلية ويطالبون بوقف الحرب

يهود يحتجون على اسرائيل
يهود يحتجون على اسرائيل في نيويورك ويطالبون وقف الحرب بغزة

استولى حوالي 500 متظاهر تابعين لمجموعة الصوت اليهودي من أجل السلام، بما في ذلك الفنانين والناشطين نان غولدين ومولي كرابابل، على قاعدة تمثال الحرية في ميناء الولاية نيويورك، في حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي يوم الاثنين (6 نوفمبر) للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتزامن الاعتصام الجماعي في موقع ناشيونال بارك في جزيرة ليبرتي – إحدى الوجهات السياحية الأكثر شعبية في الولايات المتحدة، حيث كان يزورها حوالي 4 ملايين زائر سنويًا قبل كوفيد-19 – مع تصعيد الغزو البري الإسرائيلي لقطاع غزة خلال نهاية الأسبوع. 

وقد تم شن هذا الغزو، الذي قُتل فيه أكثر من 9700 شخص وفقًا لأرقام وزارة الصحة في غزة التي استشهدت بها بي بي سي نيوز، ردًا على الهجوم الذي شنته حماس في إسرائيل في 7 أكتوبر، والذي قُتل فيه حوالي 1400 شخص وأصيب حوالي 220 آخرين محتجزين.

وفي بيان نُشر على موقع X، المعروف سابقًا باسم تويتر، قالت منظمة الصوت اليهودي من أجل السلام: “المئات من اليهود وحلفائهم ينظمون اعتصامًا طارئًا، ويستولون على الجزيرة للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة. نحن نرفض السماح بتنفيذ إبادة جماعية باسمنا”.

وارتدى العديد من المتظاهرين قمصانًا متطابقة كتب عليها “ليس باسمنا” و”وقف إطلاق النار الآن”. ورفعوا لافتات تحمل رسائل مثل 'العالم كله يراقب' و'لن يتكرر الأمر أبدًا لأي أحد'.

وبعد الاحتجاج، شارك متحدث باسم خدمة المتنزهات الوطنية هذا البيان: 'اليوم في الساعة الواحدة بعد الظهر، نظمت مجموعة من حوالي 500 شخص مظاهرة غير مسموح بها عند قاعدة تمثال الحرية مع لافتات وقمصان. كان الاحتجاج سلميًا، استمرت المظاهرة حوالي 30 دقيقة، وبعد ذلك استقلت المجموعة العبارة عائدة إلى مانهاتن. ولم يكن هناك أي ضرر لموارد الحديقة ولم يتم إجراء أي اعتقالات. وأوقفت شرطة الحديقة الأمريكية مؤقتًا عملية الفحص الأمني ​​لأولئك الذين يدخلون النصب التذكاري طوال مدة المظاهرة. لقد استؤنفت العمليات في الجزيرة.'

بالإضافة إلى إسكان تمثال فريديريك أوغست بارتولدي الضخم 'الحرية تنير العالم' (1886)، تعد جزيرة ليبرتي موطنًا لمتحف تمثال الحرية الذي تبلغ قيمته 100 مليون دولار، والذي تم افتتاحه في عام 2019. ويضم قطعًا أثرية تتعلق بتطوير التمثال، بما في ذلك نماذج بارتولدي المبكرة ونماذجه. القوالب، بالإضافة إلى الشعلة الأصلية وأمثلة على عدد لا يحصى من الأشياء التي تشبهها.

 

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