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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

نماذج من نضال مدينة الإسكندرية ضد العدوان.. ندوة لمركز الحرية للإبداع

مركز الحرية للإبداع
مركز الحرية للإبداع

أقام مركز الحرية للإبداع، التابع لصندوق التنمية الثقافية، ندوة بعنوان "نماذج من نضال مدينة الإسكندرية ضد العدوان الخارجي في العصر الإسلامي"، وذلك بمقر المركز، وسط الإسكندرية.

أقيمت الندوة، ضمن سلسلة ندوات "تاريخ الإسكندرية بين الماضي والحاضر"، وتناولت تاريخ الإسكندرية منذ الفتح الإسلامي عام 641 م، ومرحلة الاستقرار، وتحسن الأحوال الاجتماعية الذي استمر لمدة 4 أعوام، إلى أن عاد إليها الروم في حملة بحرية كبرى، واستولوا على الإسكندرية.

شارك في الندوة، دكتورة سحر سالم أستاذ الحضارة والتاريخ الإسلامي بجامعة الإسكندرية، ودكتور أشرف خيري أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة الإسكندرية.

تجدر الإشارة إلى أن مركز الحرية للإبداع، هو أول مركز ثقافي مصري أنشئ بالإسكندرية، ويهدف إلى خدمة المجتمع السكندري، وتشكيل وجدانه؛ من خلال تقديم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، ويعد ملتقى للأدباء والمثقفين.

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