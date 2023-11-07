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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

يكرهها الرجال.. 10 صفات تدمر الأنوثة

10 صفات تعتبر من
10 صفات تعتبر من ضمن مدمرات الانوثة

قال الدكتور محمد هاني أخصائي الصحة النفسية واستشاري العلاقات الأسرية أنه لا نستطيع تعميم الصفات على جميع السيدات أو الرجال لأن الأنوثة والذكورة تعبر عن تنوع وتعدد، وليست مجرد صفات ثابتة وجامدة يتوجب على النساء أو الرجال اتباعها.

وأوضح أخصائي الصحة النفسية فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أن هناك بعض الصفات أو الاتجاهات التي يمكن أن تكون مضرة في العلاقات الشخصية بشكل عام، سواء كانت ذات صلة بالنساء أو الرجال، وهذه الصفات ليست مقتصرة على النساء فقط، وإنما يمكن أن تكون موجودة لدى الجنسين على حد سواء، ومن بين تلك الصفات:

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10 صفات تعتبر من ضمن مدمرات الانوثة

10 صفات تعتبر من ضمن مدمرات الانوثة

الغرور الشديد والتعالي.
الأنانية الشديدة والاهتمام الشخصي فقط.
العدم الاحترام والتعامل بطريقة مهينة مع الآخرين.
الكذب وفقدان الصدقية في التعامل.
العدم التزام وعدم الالتزام بالتعهدات والوعود.
التلاعب والاستغلال العاطفي للآخرين.
الغضب والعدوانية المفرطة.
الاستقصاء الزائد والتدخل في خصوصية الآخرين.
عدم القدرة على التعاطف والتفاهم مع مشاعر الآخرين.
العدم القدرة على التسامح والمرونة في التعامل مع الآخرين.


ونصح “ هاني” مهما كانت الصفات، يجب عدم التعامل معها أو تصنيفها على أنها "مدمرات للأنوثة" أو "مدمرات للذكورة"، وإنما يجب علينا التركيز على تعزيز الصفات الإيجابية وبناء علاقات صحية ومتوازنة بين الجنسين.

الغرور الشديد والتعالي والعدوانية والمرونة والتفاهم السيدات الرجال النساء أو الرجال الأنانية الشديدة مدمرات للأنوثة مدمرات للذكورة ​​​​​​​health

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