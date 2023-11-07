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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

واقعة مأساوية لسائق تتسبب في بكاء نهال طايل على الهواء

صدى البلد

استضافت الإعلامية نهال طايل، خلال حلقة اليوم من برنامج تفاصيل والمذاع عبر قناة صدي البلد، سيدتين لشقيق توفي  في حادثة مأساوية ونرصد لكم ابرز التصريحات:
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وقالت شقيقة سيد المتوفي، إن شقيقها يعمل في شركة على سيارة تابعة للشركة وعند نزوله علي الطريق لشراء زجاجة مياه بـ 5 جنيهات من إحدى السوبر ماركت فوجئ بسيارة ملاكي تصطدم بعربيته وعند خروجه وجد خمسة شباب في سيارة  قالهم خبطتوا عربيتي، ياريت تيجوا معايا الشركة تعرفوه سبب الحادثة عشان ما اتأذيش في شغلي".

وأضاف:" دخل السوبر ماركت يحاسب فوجئ بالشباب يحاولون الهرب تمسك بالعربية ومسك في الباب ليمنعهم من الهروب ولكنهم استمروا في الجري لمسافة 500 كيلو متر وسحلوه حتي الموت".

وأكملت احدي شقيقاتها،:"أمنا بتموت بسبب أخويا وبسبب موته المفاجئ، مضيفة: "تعبنا  وأخونا كان سندنا وضهرنا".

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ودخلت والدته في ونوبة بكاء، علي الهواء قائلا:" مازالت محتفظة بالتيشرت اللي أتوفي فيه شيلت التيشيرت بدمه ومغسلتوش غير لما الناس قالولي حرام عشان ابنك يرتاح.

وتابعت والدة الشاب لما جاني الخبر انهارت وافتكرت حادثة زي ما قالولي روحت مكان عربيته قالولي ابنك في التلاجة".

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وقالت زوجته باكية علي الهواء،:" ولاده كل يوم يسألوني عليه مش عارفة أرد عليهم أقول مبقتش قادر أعيش".

ودخلت والدته في ونوبة بكاء، علي الهواء قائلا:" مازالت محتفظة بالتيشرت اللي أتوفي فيه شيلت التيشيرت بدمه ومغسلتوش غير لما الناس قالولي حرام عشان ابنك يرتاح، وبدروها بكت الإعلامية نهال طايل متأثرة علي الهواء بالواقعة.

 

الإعلامية نهال طايل برنامج تفاصيل حادثة مأساوية سيارة ملاكى قناة صدي البلد

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