واقعة مأساوية لسائق تتسبب في بكاء نهال طايل على الهواء

استضافت الإعلامية نهال طايل، خلال حلقة اليوم من برنامج تفاصيل والمذاع عبر قناة صدي البلد، سيدتين لشقيق توفي في حادثة مأساوية ونرصد لكم ابرز التصريحات:

دفع حياته ثمن زجاجة مياه بـ5 جنيهات.. تفاصيل حادثة مأساوية بالدقهلية



وقالت شقيقة سيد المتوفي، إن شقيقها يعمل في شركة على سيارة تابعة للشركة وعند نزوله علي الطريق لشراء زجاجة مياه بـ 5 جنيهات من إحدى السوبر ماركت فوجئ بسيارة ملاكي تصطدم بعربيته وعند خروجه وجد خمسة شباب في سيارة قالهم خبطتوا عربيتي، ياريت تيجوا معايا الشركة تعرفوه سبب الحادثة عشان ما اتأذيش في شغلي".

وأضاف:" دخل السوبر ماركت يحاسب فوجئ بالشباب يحاولون الهرب تمسك بالعربية ومسك في الباب ليمنعهم من الهروب ولكنهم استمروا في الجري لمسافة 500 كيلو متر وسحلوه حتي الموت".

وأكملت احدي شقيقاتها،:"أمنا بتموت بسبب أخويا وبسبب موته المفاجئ، مضيفة: "تعبنا وأخونا كان سندنا وضهرنا".

صرخة أم بسبب كواليس وفاة نجلها على يد 5 شباب



ودخلت والدته في ونوبة بكاء، علي الهواء قائلا:" مازالت محتفظة بالتيشرت اللي أتوفي فيه شيلت التيشيرت بدمه ومغسلتوش غير لما الناس قالولي حرام عشان ابنك يرتاح.

وتابعت والدة الشاب لما جاني الخبر انهارت وافتكرت حادثة زي ما قالولي روحت مكان عربيته قالولي ابنك في التلاجة".

مش عارفة أقول لولاده إيه.. زوجة ضحية الدقهلية تبكي على الهواء



وقالت زوجته باكية علي الهواء،:" ولاده كل يوم يسألوني عليه مش عارفة أرد عليهم أقول مبقتش قادر أعيش".

ودخلت والدته في ونوبة بكاء، علي الهواء قائلا:" مازالت محتفظة بالتيشرت اللي أتوفي فيه شيلت التيشيرت بدمه ومغسلتوش غير لما الناس قالولي حرام عشان ابنك يرتاح، وبدروها بكت الإعلامية نهال طايل متأثرة علي الهواء بالواقعة.



