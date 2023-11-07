ترامب يشتبك مع القاضي في نيويورك.. ويشكو سوء المعاملة أثناء الإدلاء بشهادته

اشتكى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من المعاملة غير العادلة في شهادته المتحدية والمربكة على منصة الشهود، في محاكمة الاحتيال المدني بشأن أعماله في نيويورك، يوم الثنين، ما دفع القاضي في مرحلة ما إلى التهديد بقطع شهادته.

وتحت الاستجواب حول الممارسات المحاسبية لشركته، أثار الرئيس الأمريكي السابق غضب القاضي آرثر إنجورون، الذي يدرس ما إذا كان سيفرض غرامات بمئات الملايين من الدولارات وعقوبات أخرى يمكن أن تعرقل الإمبراطورية العقارية التي دفعت ترامب إلى الصدارة.

وحذر إنجورون ترامب، المرشح الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات عام 2024، من أنه قد يقيله من منصة الشهود إذا لم يجب على الأسئلة مباشرة.

سأل إنجورون محامي ترامب، كريستوفر كيسي. قائلا 'هل يمكنك التحكم في عميلك؟' مضيفا 'هذا ليس تجمعا سياسيا. هذه قاعة محكمة.'

وانتهت شهادة ترامب في منتصف بعد الظهر. ومن المقرر أن تدلي ابنته إيفانكا بشهادتها يوم الأربعاء، رغم أنها ليست مدعى عليها في القضية.

وعلى مدار أربع ساعات تقريبًا على منصة الشهود، غالبًا ما تجنب ترامب الإجابات المباشرة، وبدلاً من ذلك كان يتفاخر بممتلكاته وثروته. واتهم المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس، وهي ديمقراطية منتخبة، باستهدافه لتعزيز مسيرتها السياسية واتهم إنجورون بالتقليل من قيمة ممتلكاته.

وقال 'أعتقد أن هذه القضية وصمة عار. كثير من الناس يغادرون نيويورك بسبب هذا النوع من الأشياء'. 'إنه تدخل في الانتخابات لأنك تريد إبقائي في قاعة المحكمة.'

رفع كل من إنجورون وترامب أصواتهما مرارًا وتكرارًا بينما سعى القاضي إلى منع ترامب من استخدام المحكمة للتعبير عن شكاواه.

وقال إنجورون لألينا هابا، وهي محامية أخرى لترامب: 'لست هنا لأسمع ما سيقوله. أنا هنا لأسمعه يجيب على الأسئلة. اجلس الآن'.

أخبر هابا القاضي لاحقًا أنهم سيطلبون محاكمة خاطئة، على الرغم من أنه من غير المرجح أن ينجحوا.

لقد وجد إنجورون بالفعل أن ترامب وأبنائه البالغين و10 من شركاته مسؤولين عن الاحتيال، واصفًا بعبارات لاذعة كيف قام المدعى عليهم بتكوين التقييمات. قد يؤدي حكم إنجورون إلى تجريد ترامب من سيطرته على بعض أشهر ممتلكاته، على الرغم من أن هذا الأمر معلق أثناء الاستئناف.

أبراج الشقق وملاعب الجولف محور التجربة

ووسط هذه الألعاب النارية، أقر ترامب بأنه متورط في بعض الوثائق التي تشكل جوهر قضية الاحتيال، والتي يقول محامو ولاية نيويورك إن شركته ضخت قيمة الأبراج السكنية وملاعب الغولف وغيرها من الأصول للفوز بشروط تمويل أفضل. .

واعترف ترامب بأن هذه التقديرات لم تكن دقيقة دائمًا. وقال إن بعض العقارات، مثل عقاره في مارالاغو وملعب دورال للغولف في فلوريدا، كانت مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، في حين أن عقارات أخرى مثل مسكنه في برج ترامب في نيويورك وعقاره في سيفن سبرينغز شمال المدينة كانت مبالغ فيها.

وقال إن ذلك لا ينبغي أن يهم لأن التقديرات تضمنت لغة تقول إنها قد لا تكون دقيقة وأن بنكه دويتشه بنك يهتم أكثر بحجم النقد الموجود لديه. وقال ترامب: 'لقد كان لدي الكثير من المال لفترة طويلة'.

وقال محامو ولاية نيويورك في دعواهم القضائية إن التقديرات ضللت المقرضين وشركات التأمين، مما أكسبه أكثر من 100 مليون دولار وبالغ في ثروته بمقدار 2 مليار دولار.



واتهم ترامب السلطات القانونية بإيلاء اهتمام وثيق للغاية لأعماله بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية عام 2016.



وأضاف في وقت لاحق: 'هذه محاكمة غير عادلة للغاية، غير عادلة للغاية، وآمل أن يراقبها الجمهور'.



وفي مرحلة ما، طلب إنجورون من كيسي أن يأخذ ترامب إلى الجزء الخلفي من قاعة المحكمة و'يشرح له القواعد'.



ورد كيسي قائلاً: 'إن الأول والذي سيصبح قريباً رئيساً للولايات المتحدة يفهم القواعد'.



شهادة المحامي السابق بشأن التقييمات

وعلى عكس القضايا الجنائية الأربع التي يواجهها ترامب، فإن هذه المحاكمة المدنية لا تهدد بوضعه في السجن بينما يسعى للعودة إلى البيت الأبيض.



ويسعى جيمس إلى فرض غرامات بقيمة 250 مليون دولار، بالإضافة إلى قيود من شأنها أن تمنع ترامب وابنيه إريك ودونالد جونيور من ممارسة الأعمال التجارية في ولايتهم الأصلية.



وقالت بعد شهادة ترامب إنه سيواجه عقوبات بسبب ما وصفته بـ”الاحتيال المتكرر والمستمر ضد مواطني نيويورك”.



شهد المحامي والوسيط السابق لترامب، مايكل كوهين، بأن ترامب وجهه إلى معالجة البيانات المالية لتعزيز صافي ثروته. تظهر الأدلة أيضًا أن إريك ودونالد جونيور، اللذين أدارا منظمة ترامب خلال فترة عمل والدهما في البيت الأبيض 2017-2021، تلاعبا بقيمة الممتلكات التذكارية بما في ذلك منتجع مارالاغو.



وفي شهادتهم الأسبوع الماضي، قال أبناء ترامب إنهم لم يكونوا على دراية بتفاصيل وثائق التقييم وألقوا باللوم على المحاسبين في أي أخطاء.



وبالمثل، سعى ترامب إلى إلقاء اللوم على المحاسبين، لكنه اعترف أيضًا بأنه شارك في جهود التقييم. وأضاف: 'ربما يكون لدي بعض الاقتراحات في بعض الأحيان'.



وعندما سئل عن المسؤول في الشركة عن منع الاحتيال، قال ترامب الأب: 'حسنًا، الجميع'.



فرض إنجورون غرامة قدرها 15 ألف دولار على ترامب لانتهاكه مرتين أمر منع النشر المحدود الذي يمنعه من انتقاد موظفي المحكمة. وقام بتوسيع نطاقه يوم الجمعة ليشمل محاميي ترامب أيضًا.



يهدد التقويم القانوني المزدحم لترامب بإبعاده عن مسار الحملة الانتخابية طوال معظم العام المقبل. ومع ذلك، تظهر استطلاعات الرأي أنه يتقدم بفارق كبير في سباق ترشيح الحزب الجمهوري.