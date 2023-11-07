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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"روحي فيك" تدخل الأعلى مشاهدة بعد عرض حلقتين

روحي فيك
روحي فيك

تمكنت حكاية روحي فيك والتى تعد إحدى حكايات مسلسل 55 مشكلة حب، من الدخول إلى قائمة الأعلى مشاهدة فى مصر ، بعد عرض حلقتين فقط .

واحتلت حكاية روحي فيك المركز الثالث من أصل 10 مراكز هم للمسلسلات الأعلى مشاهدة فى مصر، التى تعرض على منصة watch it .

وتعرض حكاية "روحى فيك" من يوم الأحد إلى يوم الخميس على قناة ON الساعة 8 مساءً وتعاد الساعة 1 صباحاً والساعة 12 ظهراً، كما أن تعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساءً وتعاد الساعة 10 صباحاً والساعة 5 مساءً، بالإضافة إلى عرض الحلقات بالتزامن على منصة watch it الأصلية.

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وجدير بالذكر بأن حكاية «روحى فيك» هى الحكاية الرابعة والأخيرة من مسلسل «55 مشكلة حب» والذى تتضمن نخبة من النجوم أبرزهم: النجمة عائشة بن أحمد، نور محمود، فراس سعيد، محمد كيلاني، هلا السعيد، سمر مرسى، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف، ألفت إمام وعدد آخر من الفنانين ومجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجم منذر ريحانة، حسام فياض وآخرين، وهى من إنتاج شركة Art Makers Production للمنتج أحمد عبد العاطى وإشراف عام ماجد جاب الله ومن قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردني محمد لطفى.

روحي فيك حكاية روحي فيك 55 مشكلة حب النجمة عائشة بن أحمد عائشة بن احمد محمد كيلاني مسلسل 55 مشكلة حب

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