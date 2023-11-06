تعرف على أحداث الحلقة 18 من صوت وصورة قبل عرضها على التليفزيون

طرحت منصة watch it الحلقة 18 من مسلسل “ صوت وصورة ” خلال الساعات الماضية، وذلك قبل طرحة علي شاشة التليفزيون .

وشهدت الحلقة وجود خلاف شديد بين رضوي “ حنان مطاوع ” وطليقها عبد الغني “ وليد فواز” بعد أن وجد أن المحامي يقوم بزيارتها في المنزل في وجود شقيقتها، اما نجل الطبيب المقتول فقد استدعته الشرطة للتحقيق معه، بعد علمهم أنه قام بترك عيد ميلاد زميلهم ، وسحب مبلغ مالي كبير من الكارت البنكي الخاص بوالده ، كما كان هناك دم علي ملابسه .

وكشف نجل الطبيب المقتول عصام السيد لوالدته “ نجلاء بدر ” الحقيقة ، حيث اكد لها انه كان يقوم بشراء منشطات بسبب خوضه بطولة رياضية، وحين حاول الشخص الذي بيع تلك المنشطات النصب عليه ضربه ، إلا انه لا يستطيع كشف الحقيقة حتي لا يشطب.

يتكون مسلسل صوت وصورة من ٣٠ حلقة، وهو من بطولة حنان مطاوع، صدقي صخر، عمرو وهبه، ناردين فرج، مراد مكرم، وليد فواز، نجلاء بدر ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب «توبة» ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى ويتم عرضه علي قناة dmc ومنصة watch it.