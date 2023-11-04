محمود عبد التواب: صوت وصورة يسعي لزيادة الوعي للإبلاغ عن حالات التحرش

كشف محمود عبد التواب مخرج مسلسل “ صوت صورة ” ، والذى يقوم يتم عرضه حالياً ، ويقوم ببطولته الفنانة حنان مطاوع ، والفنانة نجلاء بدر عن كواليس مشهد التحرش داخل الاحداث .

وقال محمود عبد التواب فى تصريحات لـ صدي البلد : بالفعل كان هناك اتفاق على تقديم مشهد التحرش بالشكل الذى ظهر به على الشاشة ، وقد كان مكتوب بهذا الشكل فى السيناريو .

وتابع محمود عبد التواب : العمل يسعي الى زيادة الوعي للإبلاغ عن حالات التحرش ، وعدم الخوف من تلك الخطوة ، وقد قدمنا مشهد تعرض البطلة للتحرش بشكل معين ، بحيث ان يصل الى للمشاهد دون ان يري الفعل ذاته على الشاشة .

مسلسل "صوت وصورة" يعد من أبرز الأعمال الدرامية لما يحتويه من سيناريو مميز، ويتضمن العديد من المفاجآت في الأحداث.

المسلسل يكتبه محمد سليمان عبد المالك، ويخرجه محمود عبد التواب "توبة"، وتنتجه “أروما ستوديوز”، ويتم عرضه عبر إحدى شاشات مجموعة قنوات المتحدة.

يذكر أن حنان مطاوع تألقت في موسم رمضان الماضي من خلال مشاركتها في مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف، وشارك في بطولة العمل أيضا: أحمد السعدني، وأحمد فهمي، وريم مصطفى، وغيرهم من الفنانين وضيوف الشرف.

كما شاركت بموسم رمضان الماضي بمسلسل “وعود سخية”، وتدور أحداث المسلسل حول سخية التي تتعرض للظلم، واتهامات كثيرة هي بريئة منها، فتبدأ شخصيتها في التحول إلى شخصية انتقامية في مواجهة كل من تآمر عليها.

العمل يتكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته نور محمود، وسلوى خطاب، وصفاء الطوخي، وتيسير عبد العزيز، وسمر علام، ومن تأليف أحمد صبحي وإخراج أحمد حسن.