عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمود عبد التواب: صوت وصورة يسعي لزيادة الوعي للإبلاغ عن حالات التحرش

محمود عبد التواب
محمود عبد التواب

كشف محمود عبد التواب مخرج مسلسل “ صوت صورة ” ، والذى يقوم يتم عرضه حالياً ، ويقوم ببطولته الفنانة حنان مطاوع ، والفنانة نجلاء بدر عن كواليس مشهد التحرش داخل الاحداث . 

وقال محمود عبد التواب فى تصريحات لـ صدي البلد : بالفعل كان هناك اتفاق على تقديم مشهد التحرش بالشكل الذى ظهر به على الشاشة ، وقد كان مكتوب بهذا الشكل فى السيناريو .

وتابع محمود عبد التواب : العمل يسعي الى زيادة الوعي للإبلاغ عن حالات التحرش ، وعدم الخوف من تلك الخطوة ، وقد قدمنا مشهد تعرض البطلة للتحرش بشكل معين ، بحيث ان يصل الى للمشاهد دون ان يري الفعل ذاته على الشاشة .

مسلسل "صوت وصورة" يعد من أبرز الأعمال الدرامية لما يحتويه من سيناريو مميز، ويتضمن العديد من المفاجآت في الأحداث.

المسلسل يكتبه محمد سليمان عبد المالك، ويخرجه محمود عبد التواب "توبة"، وتنتجه “أروما ستوديوز”، ويتم عرضه عبر إحدى شاشات مجموعة قنوات المتحدة.

يذكر أن حنان مطاوع تألقت في موسم رمضان الماضي من خلال مشاركتها في مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف، وشارك في بطولة العمل أيضا: أحمد السعدني، وأحمد فهمي، وريم مصطفى، وغيرهم من الفنانين وضيوف الشرف.

كما شاركت بموسم رمضان الماضي بمسلسل “وعود سخية”، وتدور أحداث المسلسل حول سخية التي تتعرض للظلم، واتهامات كثيرة هي بريئة منها، فتبدأ شخصيتها في التحول إلى شخصية انتقامية في مواجهة كل من تآمر عليها.

العمل يتكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته نور محمود، وسلوى خطاب، وصفاء الطوخي، وتيسير عبد العزيز، وسمر علام، ومن تأليف أحمد صبحي وإخراج أحمد حسن.

الفنانة حنان مطاوع الفنانة نجلاء بدر حنان مطاوع صوت وصورة مسلسل صوت وصورة محمد سليمان عبد المالك محمود عبد التواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر أنبوبة البوتاجاز الآن والغاز المنزلي بعد تحريك أسعار البنزين.. مفاجأة سارة

400 جنيه رسميًا|الذهب يخالف التوقعات بعد قرار البنك المركزي.. وعيار 21 مفاجأة

قرار حكومي عاجل بشأن الدولار.. كم سجل سعر الأخضر رسميًا الآن؟

تعليق ناري من حسام حسن على انسحاب فتوح من معسكر الزمالك.. شاهد

بسبب حملات المقاطعة.. حقيقة وقف بيع منتجات بيبسي في مصر |تفاصيل

2900 جنيه.. سعر جرام الذهب اليوم السبت 4-11-2023

فرصة للراغبين| بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة للشباب.. الشروط والتفاصيل

تحركات جديدة في سوق الذهب اليوم .. وهذا سعر عيار 21| فيديو

ترشيحاتنا

المكرونة بـ 5 جنيهات والبيض 125| أسعار الزيت والسكر بعد التخفيضات بمنافذ التموين خلال نوفمبر

تأوي آلاف النازحين.. قوات الاحتلال تقصف مدرسة الفاخورة

أمطار رعدية تضرب تلك المناطق خلال ساعات.. والأرصاد تناشد المواطنين: احذروا هذه الظاهرة

موقف عربي موحد.. أبوزيد يكشف تفاصيل اجتماع وزراء الخارجية في الأردن

النهائي الممزوج بالحزن| قصة وفاة لاعب الوداد قبل أيام من ختام الدوري الإفريقي

تصل لـ 50 ألف جنيه.. أسعار MG 5 موديل 2023 الجديدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير عاجل.. هذه الأخطاء تؤدي لـ ارتفاع ضغط الدم في فصل الشتاء

طريقة عمل بطاطس بيتزا| جيدة وغير تقليدية

بدون مكياج وبعلامات الحمل.. ابنة أصالة تثير الجدل بهذه الإطلالة

نشرة الصحة والمرأة|علامات وأسباب الكيس الزلالي والعلاج… . ما تأثير تناول المشروبات الغازية على الرئتين؟

فيديو

عيد ميلاده.. قصة شقاوة محمد حماقي وانفصاله وعودته لزوجته

لاقى تعاطفًا واسعًا.. مقطع فيديو مؤثر لأب في أحد المستشفيات الفلسطينية |شاهد

قبل الحرب بأيام.. مقطع فيديو تنفطر له القلوب لمجموعة من الطلاب الفلسطينين

مخططات صهيونية.. مصر ترد على وثائق إسرائيلية بهذه الطريقة / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب : أكتوبر رحل وجاء نوفمبر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: استعادة طه حسين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ