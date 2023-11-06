عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

روحي فيك الحلقة 1.. زيارة عائشة بن أحمد للقصر تقلب حياتها رأسا على عقب

روحي فيك
روحي فيك

أذيعت الحلقة الاولي من حكاية “ روحي فيك ” والتي تعد رابع حكايات مسلسل 55 مشكلة حب ، الماخوذ عن كتاب يحمل نفس الاسم للكاتب مصطفي محمود . 

 

وجاءت احداث روحي فيك مشوقة ، حيث ذهبت المهندسة سحر “ عائشة بن أحمد ” الي قصر داخل احدي العزب  برفقة زوجها ، ولكن تلك الزيارة كانت السبب في ان تقلب حياتها راسا علي عقب ، حيث انفصلت عن زوجها ، كما بدأت تشعر ببعض الامور الغريبة ، كسماع اصوات . 

كما شهدت الحلقة ظهور نجل حارسي القصر ، حيث ذهب الي وطلب منها ان تتولي شركتها تجديد ديكورات القصر ، مدعيا انه صاحب القصر . 

عيشها بفرحة الحلقة 9.. هاني عادل يطلب الزواج من هبة مجدي

مسلسل عيشها بفرحة يتصدر قائمة مشاهدات منصة WATCH IT

وتجسد عائشة بن أحمد ضمن أحداث الحكاية شخصية مهندسة ديكور ولديها شركة تشطيبات وتواجه العديد من المشاكل بسبب طبيعة شخصيتها ، وتدور أحداث العمل في إطار درامي تشويقي، حيث سيطر الإثارة والرعب على البرومو التشويقي للعمل الذي طرحته شركة الإنتاج.

 

ويشارك في بطولة المسلسل بجانب عائشة بن أحمد كل من: محمد كيلانى، نور محمود، سمر مرسى، فراس سعيد، هلا السعيد، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف وعدد آخر من الفنانين، والحكاية قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى

روحي فيك 55 مشكلة حب WATCH IT هبه مجدى هاني عادل مسلسل 55 مشكلة حب محمد كيلاني منصة WATCH IT

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ساخراً من العقوبة.. أول رد فعل لـ فتوح بعد قرارات إدارة الزمالك

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب بعد بيان البنك المركزي.. وهذا ثمن عيار21

سعر الدولار رسميا الآن بعد ساعات من بيان البنك المركزي بشأن الاحتياطي

«جهزوا البطاطين».. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن موعد انخفاض درجات الحرارة والأجواء الشتوية

تعليق مثير من نبيل الحلفاوي على فيديو بيومي فؤاد.. شاهد

ضحك وسخرية.. أول رد فعل من أحمد فتوح على قرار الزمالك عرضه للبيع

أحمد فتوح ينتقل لـ الأهلي.. التفاصيل الكاملة

مدرب كبير| من هو المدير الفني القادم للزمالك؟

ترشيحاتنا

لن يحدث إطلاقا | قرار رسمي في جامعة عين شمس بشأن امتحانات الميدتيرم

وفاة ليلى صديق طليقة مدحت صالح.. تفاصيل

وزير النقل يكشف عن موعد التشغيل التجريبي للخط الأول من القطار السريع

شيك بـ 4 ملايين جنيه.. قرار عاجل من المحكمة بشأن نسرين طافش

أعدوا له مقبرة.. الإعدام شنقا لمتهمين في قضية طبيب الساحل

بعد أنباء عن ترشح بوتين للرئاسة.. رد عاجل من الكرملين الروسي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كله لنا.. مقطع فيديو لضابط إسرائيلي يشعل نار الغضب في غزة ولبنان

طبيبة بيطرية تكشف عن علاج لسوس الأرز.. تفاصيل

لن تصدقي| ضعي هذه الأعشاب على وجهك.. النتيجة ستدهشك

مدرب كبير| من هو المدير الفني القادم للزمالك؟

فيديو

ضرب غزة بقنبلة ذرية.. تعليق وزير بحكومة الاحتلال يثير الجدل| شاهد

منتج ليس مصريا.. الهلال الأحمر يرد على فيديو شحنة بسكوت التمر منتهي الصلاحية

انتقام السماء.. إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا فتحترق قاعدة للجيش الأمريكي «فيديوجراف»

سعر الذهب والدولار اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ