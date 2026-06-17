قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
300 مليار دولار لتحفيز الاستثمار في إيران ضمن الاتفاق الإطاري بين واشنطن وطهران
جراحة 5 ساعات ونزيف حاد.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الفنان محمد مرزبان
نائب: مشاركة الرئيس السيسي في قمة السبع تعكس قوة مصر وثقة العالم بها
جولة منتصف الليل.. مدير «رعاية جنوب سيناء» يفاجئ مجمع الفيروز ويتابع الخدمات الصحية
مسؤولون إسرائيليون يزعمون: لم نتمكن من الوصول إلى نص الاتفاق بين أمريكا وإيران
الأهلي يتحرّك مبكرًا في الميركاتو الصيفي.. صفقات مُرتقبة و«عموتة» يحسم ملف التدعيمات | اعرف التفاصيل كاملة
وزير المجالس النيابية يوجه برفع كفاءة "الاتصال السياسي" والاستجابة للطلبات البرلمانية
مصر تدعو لتعزيز التعاون الأفريقي المشترك لمكافحة سرطان الثدي وفيروس سي
وفاة محمد مرزبان.. الصدفة قادته الى عالم الفن
العفو الدولية: الإحتلال الإسرائيلي قتل أكثر من 3700 لبناني منذ 2 مارس
يواجه ظاهرة الغش ويمنع الاحتكار ويضبط الأسواق.. تفاصيل مشروع قانون هيئة الدواء
نائب الرئيس الأمريكي يدعم نظريات المؤامرة.. ويفجر مفاجأة حول إبستين وترامب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

جراحة 5 ساعات ونزيف حاد.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الفنان محمد مرزبان

الفنان محمد مرزبان
الفنان محمد مرزبان
الإسماعيلية انجي هيبة

خيم الحزن على الوسط الفني بعد إعلان وفاة الفنان محمد مرزبان، متأثرا بالإصابات البالغة التي تعرض لها في حادث تصادم مروع على طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي، وذلك بعد أيام من محاولات الأطباء لإنقاذ حياته داخل أحد المستشفيات المتخصصة بمحافظة الإسماعيلية. 

تفاصيل وفاة الفنان محمد مرزبان

وأسدل الستار صباح اليوم الأربعاء على رحلة الفنان الراحل، بعدما فارق الحياة داخل مستشفى أبو خليفة للطوارئ والجراحات الدقيقة، إثر تدهور حالته الصحية خلال الساعات الأخيرة، عقب تعرضه لإصابات خطيرة نتيجة الحادث الذي وقع قبل أيام.

محمد مرزبان
الفنان محمد مرزبان

وعانى محمد مرزبان خلال فترة احتجازه بالمستشفى من وضع صحي بالغ الخطورة، حيث ظل داخل غرفة العناية المركزة معتمدًا على أجهزة التنفس الصناعي، وسط متابعة طبية مكثفة في محاولة للسيطرة على المضاعفات الناتجة عن إصاباته.

وكان الفنان الراحل قد نُقل إلى المستشفى في حالة حرجة فور وقوع الحادث، وخضع لجراحة دقيقة استمرت نحو خمس ساعات تحت إشراف فريق طبي متخصص، إلا أن شدة الإصابات التي تعرض لها حالت دون حدوث أي تحسن ملموس في حالته الصحية.

الحالة الصحية حرجة للغاية

وفي هذا السياق، كشف الدكتور محمد جبريل مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة الفنان محمد مرزبان.

محمد مرزبان
الفنان محمد مرزبان

وقال محمد جبريل فى تصريح لـ"صدي البلد": ان حالة الفنان محمد مرزبان كانت حرجة للغاية ورغم إجراء عملية فى المخ فى محاولة لوقف النزيف الا ان حالته لم تتحسن وتعرضت الحالة فى الساعات الأخيرة الى تدهور كبير فى وظائف الجسم مما ادى الى الوفاة.

إنهاء جميع الإجراءات ونقل الجثمان للقاهرة

وأضاف محمد جبريل: اسرة الفنان الراحل محمد مرزبان كانت على علم تام بسوء حالته الصحية بعد تعرضه للحادث وان من الصعب تحسنها فى هذا الوضع الصحي الخطيرة حيث تحتاج الى معجزة.

وأوضح محمد جبريل: اننا انهينا جميع الإجراءات الخاصة بالمستشفى ومن المقرر ان تنقل أسرته الجثمان إلى القاهرة لإجراء مراسم الدفن وهو شأن عائلي. 

محمد مرزبان
الفنان محمد مرزبان

نزيف داخلي

ووفقًا لمصادر طبية، فقد أصيب محمد مرزبان بنزيف داخلي حاد في المخ والصدر والبطن، بالإضافة إلى كدمات وسحجات وإصابات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، الأمر الذي استدعى وضعه تحت الرعاية المركزة منذ اللحظات الأولى لوصوله إلى المستشفى.

ورغم الجهود الطبية المتواصلة التي بُذلت على مدار الأيام الماضية، شهدت حالته تراجعًا سريعًا خلال الساعات الأخيرة، إلى أن تم إعلان وفاته صباح اليوم متأثرًا بإصاباته الناتجة عن الحادث.

وبرحيل محمد مرزبان، تفقد الساحة الفنية أحد أبنائها، فيما سادت حالة من الحزن بين محبيه وزملائه الذين حرصوا على نعيه بكلمات مؤثرة، داعين له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان.

الفنان محمد مرزبان محمد مرزبان وفاة الفنان محمد مرزبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

«نزول النقطة» يُعلن بداية التحوّل.. طقس مُفاجئ يغيّر ملامح الصيف في مصر

الخبز

العيش هيبقى بفلوس على البطاقة.. ورئيس شعبة المخابز يكشف التفاصيل | فيديو

جيريمي دوكو

أزمة في منتخب بلجيكا | دوكو يفكر في مغادرة المونديال لهذا السبب

إمام عاشور

عرض ضخم قد يغيّر موقف الأهلي.. تفاصيل جديدة عن إمام عاشور ومروان عطية

الدواجن

انخفاض ملحوظ .. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء 17-6-2026

الدولار

انخفاض حاد في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه .. اعرف سعره الآن

شبورة مائية

الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء : شبورة كثيفة صباحاً ورياح مثيرة للأتربة بهذه المناطق

مستشفى الشاطبي

الأزمة تتصاعد.. مواجهة بين ضحايا مستشفى الشاطبي ونقابة الأطباء حول سوء مُعاملة المرضى | فيديو

ترشيحاتنا

وزير الشباب والرياضة

جوهر نبيل يترأس أعمال الدورة العادية للجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضةباليونسكو

اشرف بن شرقي

مصدر بالأهلي ينفي شائعات رحيل أشرف بن شرقي بطلب من عموتة

ميسي

أمير هشام يشيد بموهبه ميسي:خارق ومش طبيعي

بالصور

لوك مختلف.. رنا رئيس تبهر متابعيها

رنا رئيس
رنا رئيس
رنا رئيس

النوم بالفم المفتوح .. عادة ليلية بسيطة قد تكشف مشكلة صحية لا تعرفها

أسباب النوم والفم مفتوح
أسباب النوم والفم مفتوح
أسباب النوم والفم مفتوح

مفتاح الأزمة وحلها.. ماذا ينتظر البرنامج النووي الإيراني خلال مهلة الستين يوما؟

صورة تعبيرية مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة تعبيرية مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة تعبيرية مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

بالأحمر اللافت .. ريم سامي تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام | شاهد

ريم سامي
ريم سامي
ريم سامي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الواعظ

المزيد