جراحة 5 ساعات ونزيف حاد.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الفنان محمد مرزبان

خيم الحزن على الوسط الفني بعد إعلان وفاة الفنان محمد مرزبان، متأثرا بالإصابات البالغة التي تعرض لها في حادث تصادم مروع على طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي، وذلك بعد أيام من محاولات الأطباء لإنقاذ حياته داخل أحد المستشفيات المتخصصة بمحافظة الإسماعيلية.

تفاصيل وفاة الفنان محمد مرزبان

وأسدل الستار صباح اليوم الأربعاء على رحلة الفنان الراحل، بعدما فارق الحياة داخل مستشفى أبو خليفة للطوارئ والجراحات الدقيقة، إثر تدهور حالته الصحية خلال الساعات الأخيرة، عقب تعرضه لإصابات خطيرة نتيجة الحادث الذي وقع قبل أيام.

الفنان محمد مرزبان

وعانى محمد مرزبان خلال فترة احتجازه بالمستشفى من وضع صحي بالغ الخطورة، حيث ظل داخل غرفة العناية المركزة معتمدًا على أجهزة التنفس الصناعي، وسط متابعة طبية مكثفة في محاولة للسيطرة على المضاعفات الناتجة عن إصاباته.

وكان الفنان الراحل قد نُقل إلى المستشفى في حالة حرجة فور وقوع الحادث، وخضع لجراحة دقيقة استمرت نحو خمس ساعات تحت إشراف فريق طبي متخصص، إلا أن شدة الإصابات التي تعرض لها حالت دون حدوث أي تحسن ملموس في حالته الصحية.

الحالة الصحية حرجة للغاية

وفي هذا السياق، كشف الدكتور محمد جبريل مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة الفنان محمد مرزبان.

الفنان محمد مرزبان

وقال محمد جبريل فى تصريح لـ"صدي البلد": ان حالة الفنان محمد مرزبان كانت حرجة للغاية ورغم إجراء عملية فى المخ فى محاولة لوقف النزيف الا ان حالته لم تتحسن وتعرضت الحالة فى الساعات الأخيرة الى تدهور كبير فى وظائف الجسم مما ادى الى الوفاة.

إنهاء جميع الإجراءات ونقل الجثمان للقاهرة

وأضاف محمد جبريل: اسرة الفنان الراحل محمد مرزبان كانت على علم تام بسوء حالته الصحية بعد تعرضه للحادث وان من الصعب تحسنها فى هذا الوضع الصحي الخطيرة حيث تحتاج الى معجزة.

وأوضح محمد جبريل: اننا انهينا جميع الإجراءات الخاصة بالمستشفى ومن المقرر ان تنقل أسرته الجثمان إلى القاهرة لإجراء مراسم الدفن وهو شأن عائلي.

الفنان محمد مرزبان

نزيف داخلي

ووفقًا لمصادر طبية، فقد أصيب محمد مرزبان بنزيف داخلي حاد في المخ والصدر والبطن، بالإضافة إلى كدمات وسحجات وإصابات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، الأمر الذي استدعى وضعه تحت الرعاية المركزة منذ اللحظات الأولى لوصوله إلى المستشفى.

ورغم الجهود الطبية المتواصلة التي بُذلت على مدار الأيام الماضية، شهدت حالته تراجعًا سريعًا خلال الساعات الأخيرة، إلى أن تم إعلان وفاته صباح اليوم متأثرًا بإصاباته الناتجة عن الحادث.

وبرحيل محمد مرزبان، تفقد الساحة الفنية أحد أبنائها، فيما سادت حالة من الحزن بين محبيه وزملائه الذين حرصوا على نعيه بكلمات مؤثرة، داعين له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان.