عيشها بفرحة الحلقة 9 .. هاني عادل يطلب الزواج من هبة مجدي

أذيعت الحلقة التاسعة وقبل الأخيرة من حكاية عيشها بفرحة ، والتي تعد احدث حكايات مسلسل 55 مشكلة حب ، المأخوذة عن كتاب للراحل مصطفي محمود .

وشهدت الحلقة العديد من الأحداث، ومنها قيام هادي نصار “ هاني عادل ” بالتقدم للزواج من يسر “ هبة مجدي ” ، إلا ان الاستيلست الخاصة به ارسلت لها صور ادعت انها من خطوبتهما .

فيما حاول اصدقاء هادي نصار أن يقنعوه بالعدول عن فكرة الزواج من يسر ، نظرا لحالتها الصحية .

وتعد "عيشها بفرحة" ثالث حكايات مسلسل 55 مشكلة حب والذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ انطلاق أولى حكاياته على شاشة قنوات ON نهاية شهر سبتمبر الماضي.

وتذاع حكاية عيشها بفرحة من الأحد إلى الخميس ولمدة أسبوعين، وهي من بطولة هاني عادل وهبة مجدي، وحسن أبو الروس، ورانيا منصور، ونور إيهاب، ومحمود ياسين جونيور، ياسر فرج وعدد آخر من الفنانين و تأليف عمرو محمود ياسين و إخراج البير مكرم.

وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى رومانسى من خلال قصة إنسانية.