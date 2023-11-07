أستاذ علاقات دولية: الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب تهدف لتصفية القضية الفلسطينية

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن المجتمع الدولي تخاذل عن دعم الرؤية المصرية التي تبحث دائمًا عن تنفيذ مبدأ حل الدولتين بشأن القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر تتحرك على جميع المحاور والاتجاهات بالتعاون مع شركائها الدوليين والإقليميين من أجل إيقاف إسرائيل عن اتخاذ الإجراءات أحادية الجانب.





وأضاف “فارس” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب تهدف لتصفية القضية الفلسطينية من جذورها.



وأكد الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية أن الإجراءات والتصريحات التي يطلقها الوزراء والمسؤولين الإسرائيليين تظهر الوجه القبيح لدولة الاحتلال ومدى عنصريتها، لافتًا إلى أن كل ما تقوم به إسرائيل يصطدم بالرؤية المصرية التي دائمًا وأبدًا هي الجدار الفاصل والعازل الذي يحمي الأشقاء في فلسطين.