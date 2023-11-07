بعد تضامنها مع غزة.. والد أنجلينا جولي يهاجمها بقوة| شاهد

هاجم الممثل الأمريكي جون فويت والد النجمة العالمية أنجلينا جولي ابنته، قائلًا:" أشعر بخيبة أمل كبيرة لأن ابنتي مثل العديد من الناس الآخرين لا تفهم معنى أرض اليهود"، واصفًا منشورها بـ “الأكاذيب”، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية العربية.



وجاء ذلك بعد انتقاد أنجلينا جولي لإسرائيل وتضامنها مع غزة بنشرها صورة لمجزرة مخيم جباليا ووصفها قطاع غزة بـ “المقبرة الجماعية”.



ودافع والد أنجلينا عن إسرائيل قائلًا إنها :"تحمي أرضها وشعبها من الإرهاب"، ودعا ابنته إلى إعادة تقييم رأيها بشأن الحرب في غزة.



وتُعرف علاقة أنجلينا جولي بوالدها بأنها متوترة، حيث غيرت اسمها بشكل قانوني بعد سنوات من انفصالها عنه لكنهما تصالحا عام 2010، فيما تؤكد تقارير إعلامية عودة انقطاعها من جديد