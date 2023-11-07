عناية إلهية.. انتشال طفلة من تحت الأنقاض بعد 3 أيام بمخيم النصيرات

جرى انتشال طفلة من تحت أنقاض منزل عائلتها المدمر قبل 3 أيام في مخيم النصيرات ، وفق ما ذكر راديو صوت فلسطين.

ورغم بقاء الطفلة ل3 أيام تحت الأنقاض والدمار الا انها الآن بصحة جيدة ويتم رعايتها من قبل الأطباء.

افادت تقارير بقيام طيران الاحتلال بتنفيذ غارات في محيط المستشفى الإندونيسي في ضرب متكرر من قبل الاحتلال الصهيوني .



وسبق وهدد الاحتلال بقصف المستشفيات وهو ما فعله من استهداف المستشفيات ومحيطها في غالب الأحيان.



وقصف الاحتلال بصورة مباشرة مستشفى المعمداني ووقع مئات الشهداء.

وخرجت أغلب مستشفيات غزة المحاصرة عن الخدمة هذا غير إيوائها لمن فقدوا منازلهم وذويهم.

