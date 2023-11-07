وكيل صحة القليوبية: تشكيل لجنة لفحص النفايات الطبية

عقد الدكتور حموده عيد الجزار وكيل وزارة الصحة اجتماعا تنظيميا بحضور الدكتورة فاطمة عبد المنعم مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة غادة حجازي مدير وحدة النفايات بالمديرية، والدكتور محمد عبد الله مدير إدارة المخلفات الصلبة بديوان محافظة القليوبية، وفريقه المعاون، والدكتور شعبان وردة مدير إدارة العلاج الحر، والدكتور أحمد عثمان مدير إدارة صحة البيئة، إلى جانب مديري الشركات العاملة بنقل المخلفات الطبية الخطرة، ومسئولي النفايات في الإدارات الصحية.

استهل وكيل الوزارة الاجتماع بالترحيب بالحضور، وأعرب عن خالص امتنانه وتقديره للدكتور مدير إدارة المخلفات الصلبة بديوان المحافظة، والتعاون المثمر والبناء لصالح المنظومة الصحية، وأثناء الإجتماع تناول عدة نقاط للنقاش أهمها:

تشكيل لجنة خماسية مكونة من مدير وحدة النفايات بالمديرية، مدير دارة العلاج الحر، مدير إدارة مكافحة العدوي، مدير إدارة صحة البيئة، مدير المخلفات الصلبة بالمحافظة، من أجل احكام المخلفات الناتجة من المنشآت الطبية الخاصة عن طريق تقدير حجم المخلفات الناتجة عن كل مستشفي خاص طبقاً لقدراتها، ونسبة اشغالها ونوعية كل مستشفي، مما يسهل عملية الحكم على كمية النفايات الناتجة ومنع أي تسريب للنفايات.

وكذلك التأكيد علي ضرورة تفعيل اللجان المجمعة التفتيشية للمرور علي المنشآت الخاصة لمراقبة عملية تسليم المخلفات الطبية الخطرة علي مدار شهر نوفمبر لمطابقة القيم التقديرية للمخلفات الناتجة.

كما تم أيضا التنسيق بين مسئولي النفايات الطبية الخطرة في الإدارات الصحية، وبين مسئولي المخلفات الصلبة بمجالس المدن بنطاق المحافظة.

وعلي هامش الإجتماع أستمع وكيل الوزارة إلي المعوقات التي تواجه الشركات المرخصة من قبل وزارة الصحة والسكان، والمنوطة بنقل النفايات الخطر، في تطبيق منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بالمنشآت الصحية، لضمان عدم تسريب النفايات الطبية والأضرار بالبيئة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية في تفعيل الدور الرقابي والمجمعتمي بين أطراف المنظومة ودمجهم كفريق عمل واحد تحت مظلة واحدة هدفها صحة المواطن بالمحافظة، ومن أجل محاولة التعاون المثمر والإستفادة من قدرات تلك الشركات في نقل المخلفات إلي المحارق الخاصة بها لتقليل العبء عن سيارات المديرية