عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة القليوبية: تشكيل لجنة لفحص النفايات الطبية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور حموده عيد الجزار وكيل وزارة الصحة اجتماعا تنظيميا بحضور الدكتورة فاطمة عبد المنعم مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة غادة حجازي مدير وحدة النفايات بالمديرية، والدكتور محمد عبد الله مدير إدارة المخلفات الصلبة بديوان محافظة القليوبية، وفريقه المعاون، والدكتور شعبان وردة مدير إدارة العلاج الحر، والدكتور أحمد عثمان مدير إدارة صحة البيئة، إلى جانب مديري الشركات العاملة بنقل المخلفات الطبية الخطرة، ومسئولي النفايات في الإدارات الصحية.
استهل وكيل الوزارة الاجتماع بالترحيب بالحضور، وأعرب عن خالص امتنانه وتقديره للدكتور مدير إدارة المخلفات الصلبة بديوان المحافظة، والتعاون المثمر والبناء لصالح المنظومة الصحية، وأثناء الإجتماع تناول عدة نقاط للنقاش أهمها:
تشكيل لجنة خماسية مكونة من مدير وحدة النفايات بالمديرية، مدير دارة العلاج الحر، مدير إدارة مكافحة العدوي، مدير إدارة صحة البيئة، مدير المخلفات الصلبة بالمحافظة، من أجل احكام المخلفات الناتجة من المنشآت الطبية الخاصة عن طريق تقدير حجم المخلفات الناتجة عن كل مستشفي خاص طبقاً لقدراتها، ونسبة اشغالها ونوعية كل مستشفي، مما يسهل عملية الحكم على كمية النفايات الناتجة ومنع أي تسريب للنفايات.
وكذلك التأكيد علي ضرورة تفعيل اللجان المجمعة التفتيشية للمرور علي المنشآت الخاصة لمراقبة عملية تسليم المخلفات الطبية الخطرة علي مدار شهر نوفمبر لمطابقة القيم التقديرية للمخلفات الناتجة.
كما تم أيضا التنسيق بين مسئولي النفايات الطبية الخطرة في الإدارات الصحية، وبين مسئولي المخلفات الصلبة بمجالس المدن بنطاق المحافظة.
وعلي هامش الإجتماع أستمع وكيل الوزارة إلي المعوقات التي تواجه الشركات المرخصة من قبل وزارة الصحة والسكان، والمنوطة بنقل النفايات الخطر، في تطبيق منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بالمنشآت الصحية، لضمان عدم تسريب النفايات الطبية والأضرار بالبيئة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية في تفعيل الدور الرقابي والمجمعتمي بين أطراف المنظومة ودمجهم كفريق عمل واحد تحت مظلة واحدة هدفها صحة المواطن بالمحافظة، ومن أجل محاولة التعاون المثمر والإستفادة من قدرات تلك الشركات في نقل المخلفات إلي المحارق الخاصة بها لتقليل العبء عن سيارات المديرية

القليوبية وكيل وزارة الصحة مدير وحدة النفايات بالمديرية وحدة النفايات بالمديرية إدارة المخلفات الصلبة بديوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه رسميًا في يوم|تحرك سعر الذهب مجددا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

القرار رسمي والتطبيق اليوم| القائمة الكاملة لأسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول

«العلبة رخصت 24 جنيها»| مفاجأة سارة بشأن أسعار السجائر رسميا

مدرب مفاجأة.. هل يتعاقد الزمالك مع قاهر الأهلي خلفا لـ أوسوريو؟

وقف بيع السجائر رسميًا.. قائمة أسعار جديدة| تطبيق الزيادة في هذا الموعد

طيران الاحتلال يدمر مسجد صلاح الدين الأيوبي

السوشيال ميديا تشتعل بفيديو مثير منسوب لسهرة فتوح والزناري

قرار عاجل ضد مرتضى منصور بسبب محمود الخطيب

موضوعات متعلقة

عمرو طلعت: الانتهاء من خدمات الاتصالات في 19 قرية بالقليوبية ضمن حياة كريمة

وزير الاتصالات يتفقد عددا من المشروعات بقرى حياة كريمة فى القليوبية ..صور

صحة القليوبية تنظم قافلة طبية بقرية ورورة ببنها

محافظ القليوبية: إزالة 285 حالة تعدٍ على مساحة 18 فدانا

ترشيحاتنا

العراق.. قصف قـاعـدة عسكرية أمريكية بطائرتين مسيرتين

وزير الخارجية: حقوق الإنسان الفلسطيني لا تقل عن مثيلتها في الدول الأخرى

قنبلة يدوية.. ليبرمان يقدم شكوى للشرطة بتهمة تهديد حياته

حرب الإبادة على غزة تهدد شركات الصهاينة بالإفلاس.. وهروب ملايين الدولارات

سامح شكري: حقوق الإنسان الفلسطيني لا تقل عن مثيلاتها في الدول الأخرى

لديها قنابل وليس واحدة فقط..خبير يوضح طرق محاكمة إسرائيل دوليا على تهديها بالنووي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خناقة بيومي فؤاد ومحمد سلام.. هجوم نارى ودفاع شرس.. ما مصير الكبير أوي؟

القرار رسمي والتطبيق اليوم| القائمة الكاملة لأسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول

منعتها بلدها من السفر للعلاج فمنحتها إيطاليا الجنسية.. من هي الطفلة إندي؟

مأساة تضرب هوليوود.. وفاة ممثل شهير و3 من أبنائه في حادث أليم

فيديو

"جثامين تأكلها الطيور".. شهادة أطفال فلسطينيين ناجين من القصف| فيديو

انتقادات لاذعة.. نجوم هاجموا بيومي فؤاد| شاهد

سلاح فعال.. الشركات الداعمة للاحتلال تتكبد خسائر فادحة| فيديوجراف

إندونيسي لزوار أحد المولات: بطيخة لفلسطين و100 ألف روبية لإسرائيل|شاهد رد الفعل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

اﻟﻤﺰﻳﺪ