أفاد مراسل فضائية “إكسترا نيوز”، في نبأ عاجل، منذ قليل، بأنه تم وصول حالتين من المصابين الفلسطينيين إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج اللازم.
كما وصلت 3 طائرات مساعدات من الإمارات وطائرة من الكويت إلى مطار العريش تمهيدًا لنقلها إلى قطاع غزة.
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أفاد مراسل فضائية “إكسترا نيوز”، في نبأ عاجل، منذ قليل، بأنه تم وصول حالتين من المصابين الفلسطينيين إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج اللازم.
كما وصلت 3 طائرات مساعدات من الإمارات وطائرة من الكويت إلى مطار العريش تمهيدًا لنقلها إلى قطاع غزة.
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