أفاد مراسل فضائية “إكسترا نيوز”، في نبأ عاجل، منذ قليل، بأنه تم وصول حالتين من المصابين الفلسطينيين إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج اللازم.

كما وصلت 3 طائرات مساعدات من الإمارات وطائرة من الكويت إلى مطار العريش تمهيدًا لنقلها إلى قطاع غزة.