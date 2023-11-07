غزة بلا مخابز.. بيان عاجل من وزارة الداخلية الفلسطينية

أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية أن 900 ألف فلسطيني ما زالوا يقيمون في محافظتي غزة وشمالي غزة، مشيرة الي ان عدد مراكز الإيواء في قطاع غزة حالياً بلغ 225 مركز إيواء موزّعة على جميع المحافظات

وذكرت الوزارة الفلسطينية في بيان لها حسب قناة الميادين أن ما يظهر للإعلام من مجازر إسرائيلية لا يمثل إلا نسبة ضئيلة من الواقع

وأضافت: المقيمون في مراكز الإيواء في محافظتي غزة وشمالي غزة هم قرابة 311 ألفاً لم يسلموا من القصف الإسرائيلي

وأكدت الوزارة أن جميع المخابز في غزة وشمالي غزة توقفت بعد استهدافها من قبل الاحتلال وعدم توفر الوقود