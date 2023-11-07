السفير صلاح حليمة يكشف تفاصيل وأسباب زيارة رئيس جنوب السودان لمصر

أكد السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الأفريقية، أن زيارة رئيس جنوب السودان لمصر، تكتسب أهمية كبيرة، خاصة قبل انعقاد قمة عربية أفريقية خلال الفترة القادمة.

وقال صلاح حليمة، خلال مداخلة هاتفية عبر “الفضائية المصرية”، أن هناك تشاور وتوحيد في الرؤى بين مصر وجنوب السودان، خاصة على مستوى العلاقات الثنائية، أو تطورات الأوضاع على المستوى الأقليمي والدولي.

وتابع نائب رئيس المجلس المصري للشئون الأفريقية، أن مصر وجنوب السودان أعضاء بالأتحاد الأفريقي، وأعضاء في الكوميسا، وأعضاء في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.

آخر التطورات في منطقة القارة الأفريقية

وأشار صلاح حليمة إلى أن زيارة رئيس جنوب السودان تضمنت مناقشات القضايا الأقليمية والدولية، وأخر التطورات في منطقة القارة الأفريقية والشرق الأوسط.

