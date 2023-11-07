اليوم بدء تلقي طلبات المجموعة الثالثة لتوفيق أوضاع 22 قطعة أرض بالعبور.. تفاصيل

بدأ جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، اليوم الثلاثاء في تلقي طلبات توفيق أوضاع 22 قطعة في منطقة "زينات عارف درويش - خط 2 - جمعية الأمل" بالعبور الجديدة، حيث من المقرر أن يراجع ملاك هذه القطع الجهاز و معهم أصل المستندات الآتي بيانها لاستكمال الإجراءات والسداد علما بأنه سيتم التعامل مع صاحب الشأن بصفته حيث سيتم التوقيع على الإقرارات اللازمة ، ويواصل جهاز العبور الجديدة خلال شهر نوفمبر الجالي توفيق أوضاع 106 قطعة قسمت إلى 4 مجموعات مختلفة.



المواعيد الزمنية لمجموعات توفيق أوضاع أراضي الأمل بالعبور الجديده :-

المجموعة الأولى بدأت في تقديم الطلبات يوم في 5 نوفمبر الجاري وتضم 28 قطعة، والمجموعة الثانية أمس 6 نوفمبر وتضم 32 قطعة، والمجموعة الثالثة اليوم 7 نوفمبر وتضم 22 اسم، والمجموعة الرابعة يوم 8 من نوفمبر وتضم 24 اسم.



قائمة أسماء ملاك جمعية الأمل بالعبور الجديدة:-

وذكر الجهاز أن المستندات المطلوبة لاستكمال الإجراءات تضم أصل عقد البيع الابتدائي السابق تقديمه مع الطلب ومستندات تسلسل الملكية وصورة من تحقيق الشخصية والأصل للإطلاع، كما تضم المستندات أصل إيصال تسليم الطلب الصادر من البريد "في حالة فقد الأصل يتم تقديم شهادة من البريد تفيد تقديم الطلب في الميعاد"، وأيضًا شيك مقبول الدفع أو شيك مصرفي باسم جهاز مدينة العبور الجديدة يمثل قيمة الدفعة المقدمة "تحت الحساب و الخاصة بالعلاوات المقررة، طبقا لشرائح المساحات.

شرائح المساحات

أولًا:- المساحة حتى 300 متر يتم تقديم شيك بـ 60000 الف جنيها.

ثانيا:- من 300 متر حتى 500 متر 100000 ألف جنيها فقط.

ثالثا:- أكبر من 500 متر تضم 150000 ألف جنيها .

و أكد الجهاز على أن جميع المبالغ السابقة تمثل دفعة مقدمة تحت الحساب لحين عمل التسويات المالية اللازمة وفقا للمساحة الفعلية التي سيتم تسليمها، موضحًا أنه يتم التعامل من خلال المركز التكنولوجي لخدمة عملاء التقنين بمقر الجهاز، كما تم تحديد يوم الخميس للتعامل مع المتخلفين عن نفس الأسبوع.