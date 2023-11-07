نواب: قمة السيسي وسيلفا كير تعمق الشراكة مع جنوب السودان.. ويؤكدون: علاقات استراتيجية هامة تربط بين القاهرة وجوبا

رحاب موسى: مباحثات السيسي وسيلفا كير تأكيد على عمق العلاقات التاريخية

أحمد نويصر: كلمة السيسي مع نظيره الجنوب سوداني حملت العديد من الرسائل لتعزيز الشراكة بين البلدين

افريقية النواب : قمة السيسي وسيلفا كير أكدت حرص مصر على استمرار جنوب السودان

أكد نواب على الأهمية الكبيرة لجميع القضايا التى استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقاء القمة الذى عقده مع سيلفا كير رئيس جنوب السودان لتعزيز التعاون السياسي والأمني.

حيث ثمن النائب شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الأفريقية بالنواب، تأكيد الرئيس السيسي بأنه رغم التحديات والظروف الصعبة التي تواجه المنطقة فإن مصر لم تدخر جهدا لدعم جنوب السودان من أجل تحقيق السلام في جنوب السودان وتلبية تطلعات شعب جنوب السودان الشقيق نحو السلام والاستقرار والتنمية مؤكدا أنه بحث مع سيلفا كير التعاون السياسي والأمني.



واعتبر " الجبلى " أن تأكيد الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس جنوب السودان بأن المباحثات كانت مثمرة وعكست الشراكة الاستراتيجية بين البلدين على كافة المستويات بمثابة دليل قاطع على أن هناك علاقات استراتيجية تربط بين القاهرة وجوبا مؤكداً أن هناك أكبر اهتمام من مصر لتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لدولة جنوب السودان الشقيقة



وأكد الدكتور شريف الجبلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حقق نجاحات كبيرة ومبهرة فى علاقات مصر مع مختلف الدول الافريقية بصفة عامة ومع دولتى السودان وجنوب السودان بصفة خاصة نظراً لوجود علاقات تاريخية واستراتيجية بين الشعبين الشقيقين المصرى والسودان



وقال النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، إن المؤتمر الصحفي للرئيس عبدالفتاح السيسي وسلفا كير رئيس جنوب السودان، حمل العديد من الرسائل الهامة، أهمها عكست توافر الإرادة السياسية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية المتكاملة بين البلدين، فضلا عن دعم مصر قيادة وحكومة وشعبا لاستقرار وتنمية ومستقبل جنوب السودان الشقيق.

وأوضح نويصر في تصريحات صحفية له، أن لقاء الرئيس السيسي ونظيره الجنوب سوداني شهد توافق علي التواصل عن قرب على مختلف المستويات خلال المرحلة القادمة، وتنسيق المواقف على المستويين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى عقد مباحثات وتشاروات حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة القائمة حفاظاً على سلامة وأمن السودان.



وأكد عضو مجلس النواب، على أن مصر ستظل الصديق الوفي والشقيق الحريص على مصلحة شعب جنوب السودان وتقديم كافة أوجه الدعم من خلال الآليات القائمة للتعاون بين البلدينن علاوة على موقف مصر الثابت من الحفاظ على أمن واستقرار السودان ودعمه إقليميا ودوليا.

وأشار النائب أحمد سعد نويصر، إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تتطلع إلى تعزيز وتطوير العلاقات مع دولة جنوب السودان في كافة المجالات الأمنية والعسكرية والاقتصادية والتجارية والتعليمية والثقافية،

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن مصر نجحت في وضع الأزمة السودانية في بؤرة الاهتمام العالمي وهى ما يتطلب من المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته دعم ومساندة الرؤية المصرية لإنهاء الازمة السودانية لتحقيق الاستقرار والامن داخل السودان والحفاظ علي مقدرات الشعب السوداني

وقالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن زيارة رئيس جنوب السودان إلى مصر وعقد مؤتمر صحفي مع الرئيس السيسي، تأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وجنوب السودان.

وأوضحت موسى، أن القيادة السياسية لم تقف بجانب دولة جمهورية جنوب السودان وشعبها الشقيق لاكتساب العديد من الخبرات في المجالات المختلفة لتعزيز وتطوير التنسيق السياسي والعسكري والأمني خاصة خلال هذه المرحلة المهمة التي بها المنطقة للحفاظ على مصالح الشعوب.



وأكدت عضو مجلس النواب، على أن المباحثات بين الرئيس السيسي ورئيس جنوب السودان عكست عمق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، علاوة على عكس توافر الإرادة السياسية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية المتكاملة بين البلدين بمختلف المجالات.



وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى أن هذه الزيارة جاءت في توقيت هام خاصة وأن جنوب السودان مقبلة على استحقاق دستوري وهو الانتخابات الرئاسية 2024.



وتابعت عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تدعم دولة جنوب السودان في كافة المجالات التنموية والتعليمية والسياسية والأمنية للحفاظ على أمن واستقرار الدولة خاصة في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة خاصة الأزمة في السودان.

ولفتت النائبة رحاب موسى، إلى أن أمن السودان وجنوب السودان يعد امتداداً مصرياً، وبعد متعلق بالأمن القومي المصري والعربي، قائلة:" القضية السودانية لها أولوية كبيرة بالنسبة للدولة المصرية، وكانت على رأس الأولويات في الفترة الأخيرة الخارجية المصرية".