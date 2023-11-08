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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

معجزة ربانية تحدث للمريض الذي تقرأ عنده سورة يس..الشيخ الشعراوي يكشف عنها

الشيخ الشعراوي إمام
الشيخ الشعراوي إمام الدعاة رحمة الله عليه

تداول رواد التواصل الإجتماعي فيديو للشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، إمام الدعاة، رحمه الله عليه، يتحدث فيه عن فضل قراءة سورة يس عند المريض أو الميت. 

وقال “الشعراوي”، إن المريض الذي تقرأ عنده سورة يس يأتي له صفوف الملائكة على قدر كل حرفا 10 الأف ملك واقفين صفوفا له لا يفارقونه حتى يموت. 

ثم يشهدون تغسيله وتشيعه والصلاة عليه، ويشهدون دفنه، وفى رواية أخرى قالوا فيها لما واحد يقرأ عنده سورة يس أو هو يقرأها وهو مريض  يأتي له سيدنا جبريل بكأس فيه ماء فيشربه شربةً لا يظمأ بعدها ولا يحتاج الى أحواض الأنبياء.  

فضل قراءة سورة يس عند من يحتضر الموت

قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، فى فيديو له منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن قراءة سورة يس عند الاحتضار من فضائل الأعمال وذلك لجلال وتسهيل هذا الموقف.

قال الدكتور علي جمعة، مُفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن قراءة القرآن من أفضل العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه فقراءة القرآن على الإنسان بعد وفاته سواء كان ذلك في منزله أو في المسجد أو بعد صلاة الجنازة وقبلها أو عند القبر كل ذلك جائز شرعًا، وهي تهون على الميت في قبره كما أخبرنا بذلك رسول الله -صلي الله عليه وسلم-، كما أن قراءة سورة يس للميت خاصة تهون عليه في قبره وتنيره، كما تتنزل بها الرحمات والتجليات الإلهية بالمغفرة والرضا من الله عز وجل عليه.

وأوضح «جمعة» في إجابته عن سؤال: هل هناك فضل في قراءة سورة يس للأموات حيث إن البعض يقول إن قراءتها لا تفيد الميت؟»، أن قراءة سورة يس تفيد الميت وأن لها فضل، كما أن لبعض سور القرآن فضل يزيد على الفضل العام للقرآن وذلك من أجل الترغيب في قراءتها ، فضل قراءة سورة يس للأموات يتضح جليًا في حث النبي -صلى الله عليه وسلم- على قراءة القرآن للميت بعد وفاته، مشيرًا إلى أنه لابد في قراءة القرآن من التأدب بآداب التلاوة وعدم الإخلال بالحروف والامتثال لأمر الله في قوله تعالى : «وَرَتِّلِ القُرْآنَ تَرْتِيلًا» الآية 4 من سورة المزمل.

ونبه إلى أنها من سور القرآن، وقراءة القرآن نور وسبب في إنزال الرحمات والتجليات الإلهية بالمغفرة والرضا والرحمة ولذلك يقرأه أهل البيت على موتاهم راجين تنزيل الرحمات على فقيدهم وينبغي لقارئ القرآن أن يقول قبل قراءته أو بعد القراءة : «اللهم أجعل ثواب ما أقرأه أو ما قرأته لفلان»، وبفضل الله تعالى يصل ثواب القراءة للميت.

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