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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا تكشف تأثير العدوان الإسرائيلي ضد غزة على علاقات أنقرة وتل أبيب

العلاقات التركية
العلاقات التركية الإسرائيلية

أكد وزير التجارة التركي عمر بولات اليوم الثلاثاء، إن حجم التجارة بين تركيا وإسرائيل تقلص بنسبة 50% منذ السابع من أكتوبر الماضي، تزامنا مع اندلاع الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة حماس.

وأوضح وزير التجارة التركي في مؤتمر صحفي، خلال زيارته اليوم إلى الكويت، أن التجارة المتبادلة (بين تركيا وإسرائيل) انخفضت أكثر من 50 بالمئة مقارنة بالعام الماضي"، بحسب ما أوردته وكالة "وريترز".

وشن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هجوما على إسرائيل خلال الأيام الماضية بسبب عدوانها المتواصل ضد قطاع غزة، معلنا أنه لن يتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الوقت الذي أكد فيه أن علاقات أنقرة وتل أبيب ستظل مستمرة.

وشهد قطاع غزة على مدار الأسابيع الماضية، أهوالا وجحيما جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، الذي أحال المدينة إلى مقبرة بحجم 360 ألف كم، هي مساحة قطاع غزة.

وبدأ الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على الشعب الفلسطيني في غزة، بشن غارات جوية على كل بقعة في في القطاع فاستهدف منازل المواطنين العزل، والمستشفيات ودور العبادة والمرافق الصحية، ناهيك عن المدنيين الذين تجاوز عددهم 10 آلاف شهيد بينهم أكثر من 4 آلاف طفل.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي، مذابح عديدة من بينها مذبحة مستشفى المعمداني، إلى جانب قصف مجمع الشفاء الطبي الذي يعد أكبر مرفق صحي في القطاع، بالإضافة إلى إطلاق تصريحات متطرفة كان آخرها دعوة وزير التراث في حكومة الاحتلال الإسرائيلية إلى قصف غزة بقنبلة نووية.

وكانت المقاومة الفلسطينية شنت هجوما على مستوطنات غلاف غزة، في فجر السابع من أكتوبر الماضي، أسفر عن مقتل حوالي 1400 إسرائيلي وأسر ما يقرب من 250 إسرائيليا واقتيادهم إلى قطاع غزة، وأفرحت حركة المقاومة الإسلامية حماس، عن بعضهم خلال الشهر الماضي.

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