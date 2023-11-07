النائب مجاهد نصار يبحث أهم المشروعات ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد

بحضور رئيس حي غرب

اجتمع النائب مجاهد نصار أمس، الإثنين، برئيس حي غرب شبرا الخيمة، بحضور الجهات المعنية للتنسيق والتشاور بشأن الأولويات والمقترحات واحتياجات المواطنين للمشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024-2025 لإنهاء تلك المشروعات في توقيتاتها المحددة وفقاً للجدول الزمني المقرر والاستفادة من المبالغ المرصودة التي تم وضعها من أجل خدمة المواطنين.

يأتي ذلك في إطار حرص النائب مجاهد نصار على استكمال تنفيذ الخطة الاستثمارية بجميع القطاعات الحكومية المختلفة بحي غرب شبرا الخيمة لتقديم خدمات أفضل للمواطن في ضوء اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبنية التحتية تحقيقاً لخطط التنمية المستدامة وتنفيذاً لرؤية مصر 2030.

وأكد مجاهد نصار، متابعته المستمرة لتنفيذ المشروعات المدرجة في الخطط الاستثمارية بجولاته الميدانية للاطمئنان على معدلات التنفيذ واجتماعات دورية مع رؤساء الأحياء للتأكد من الإعداد الجيد للمشروعات المنفذة ضمن برامج التنمية المحلية واستعراض مناقشات واقتراحات واستفسارات المواطنين للمشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية 2024-2025 والاطلاع على الخطة.

وشدد على ضرورة إشراك المواطنين في القرارات والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض شبرا الخيمة ودراسة مقترحاتهم والعمل على إيجاد حلول لها؛ بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين.