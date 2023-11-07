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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التنمية المحلية: استثمارات الدولة في شمال سيناء 283 مليار جنيه

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الاهتمام الذي يولية  الرئيس عبدالفتاح السيسى لتنمية وتطوير سيناء، لافتاً إلى أن الدولة المصرية أنفقت حوالى 283 مليار جنيه على تنفيذ 1015 مشروع بينهم 726 مشروع تم الانتهاء منه وجارى تنفيذ 289 مشروع في مختلف القطاعات وذلك خلال فترة تولى الرئيس السيسى للحكم .

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بحضور النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة وعدد من أعضاء مجلس النواب وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن تحقيق التنمية المتكاملة بمحافظة شمال سيناء تتضمن مرحلة تحسين مستوي المعيشة للمواطنين بإقامة حوالى 95 مشروع بتكلفة حوالى 19.2 مليار جنيه  وبناء المجتمعات المستحدثة عبر إقامة 56 مشروع بإجمالى 209.3 مليار جنيه وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار عبر إقامة 15 مشروع بتكلفة 134.5 مليار جنيه ، مشيراً إلى أن تلك الرؤية يشرف علي تنفيذها فخامة رئيس الجمهورية ويتابع تنفيذها رئيس مجلس الوزراء وتم استعراض تلك الرؤية خلال الزيارة المهمة التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولى إلى شمال سيناء منذ أيام على رأس وفد من الوزراء وكبار المسئولين والإعلاميين والسياسيين  .

وأكد هشام آمنة على أهمية الدور الذى سيقوم به أبناء سيناء في عملية التنمية المتكاملة التي ستنفذها الدولة خلال السنوات القادمة بمتابعة حثيثة من فخامة الرئيس السيسى ، لافتاً إلى عزم الدولة على استغلال الميزات التنافسية التي تتمتع بها سيناء وإقامة صناعات كبيرة وتشجيع الاستثمار وخدمة أبناء سيناء .

وزير التنمية المحلية سيناء السيسي

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