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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برشاقة لافتة.. شيرين عبد الوهاب تفاجئ متابعيها في أحدث ظهور

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للفنانة شيرين عبد الوهاب برفقة زوجها الفنان حسام حبيب.

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ظهرت شيرين عبد الوهاب في الصورة بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت تي شيرت طويل نصف كم اتسم بصيحة الأرمي التي جمعت بين اللون الزيتي و الأسود.

كشفت صورة شيرين عبد الوهاب المتداولة على السوشيال ميديا عن رشاقتها و تخلصها من الوزن الزائد، ونالت صورتها إعجاب متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت شيرين عبد الوهاب على خصلات شعرها قصير المنسدله، ولم تبالغ في أستخدام مستحضرات التجميل.

شيرين عبد الوهاب
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