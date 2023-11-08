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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس وحظك اليوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023| حلول للمشاكل الرومانسية والمهنية

برج القوس
برج القوس

يتميز مواليد برج القوس بانهم يمتلكون قدر كبير من الجراه والحيويه والنشاط وهم الاشخاص المولودون خلال الفتة  (22 نوفمبر – 21 ديسمبر)

نستعرض لكم توقعات برج القوس وحظك اليوم الاربعاء 8 نوفمبر 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

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برج القوس وحظك اليوم الاربعاء 8 نوفمبر 2023

التحدث لتسوية الخلافات في الحياة العاطفيةوتعزيز الترابط اليوم ومهنياً أنت جيد لكن التعامل مع الثروة بذكاء لزيادة الرخاء.

ستشهد علاقتك اليوم الكثير من الأمور الإيجابية يا برج القوس  قد توجد مشاكل صحية بسيطة وكن يقظًا طوال اليوم

 برج القوس على الصعيد العاطفي

علاقة الحب ستكون مثمرة اليوم و سيتم حل جميع الخلافات السابقة واعتبر الحبيب صديقًا وشاركه كل مشاعره وربما يحتاج شريكك إلى قضاء المزيد من الوقت معًا.

قد تلتقي بشريكك السابق وتكون فرص إحياء حياتك الماضية مرتفعة ويجب على المتزوجين توخي الحذر لأن ذلك لا يؤثر على الحياة الزوجية و لا تفرض أفكارك على الحبيب وبدلاً من ذلك قم بتقدير المساحة الشخصية.

توقعات برج القوس مهنيا

ستكون هناك مشاكل بسيطة في المكتب اليوم وقد تكون ضحية للغرور الشخصي وتأكد من التعامل مع هذه المتاعب من خلال الأداء.

كن مبتكرًا في اجتماعات الفريق وستجذب أفكارك "الخارجية" المستخدمين وقم بتأكيد حضورك بالالتزام وسوف تعترف الإدارة قريبًا بالتزامك.

يمكنك تحديث الملف التعريفي للوظيفة على موقع التوظيف وستأتيك مكالمات المقابلة قبل انتهاء اليوم يا برج القوس

سيواجه بعض رواد الأعمال من برج القوس و مشكلات تتعلق بالسياسات واللوائح في النصف الأول من اليوم.

توقعات برج القوس ماليا


محظوظ اليوم من حيث الثروة وقد تفوز بمعركة قانونية على الممتلكات وخذ زمام المبادرة لحل نزاع مالي يتعلق بأخ أو صديق.

تأكد من أنك تستثمر بذكاء وفكر في الأسهم والتجارة وأعمال المضاربة كخيارات جيدة ويعد اليوم  استثمارًا جيدًا في مجال العقارات وسيقوم رجال الأعمال بجمع الأموال حتى من العملاء الأجانب اليوم.

توقعات برج القوس صحيا

عليك أن تكون حذرا بشأن العدوى اليوم وستواجه بعض الإناث مشاكل في صحة الفم وسيحتاجن إلى استشارة طبيب الأسنان وقد يصاب الأطفال بكدمات أثناء اللعب وكن حذرا أثناء استخدام الدرج.

يجب عليك أيضًا تجنب رفع الأشياء الثقيلة وتأكد من شرب الكثير من الماء وتجنب الكحول والتبغ.
 

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