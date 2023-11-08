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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ختام البرنامج التدريبي لتأهيل القيادات من أعضاء هيئة التدريس بجامعة العريش

تأهيل القيادات بجامعة
تأهيل القيادات بجامعة العريش

اختتم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة العريش محافظة شمال سيناء ،  البرنامج التدريبي المؤهل لشغل الوظائف القيادية الأكاديمية لقيادات الجامعة ، والذى إستمر لمدة ثلاثة أيام،  وذلك تماشيًا مع التوجهات العالمية لإدارة مؤسسات التعليم العالي التي تهتم بتقديم برامج تدريبية للقيادات بهدف تعظيم الأداء.

 

ياتي ذلك في ضوء رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تطوير أداء الجامعات وتوجيهها لتحقيق مؤشرات التنمية البشرية والاقتصادية، وفي إطار رؤية  الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش، رئيس الجامعة، للنهوض بالجامعة، وإعداد القيادات الأكاديمية بالجامعة.

 

تنمية المهارات:


ومن جانبه أكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، على إن المركز يسعى دائمًا إلى التطوير والتدريب الدائم لتنمية المهارات الأكاديمية والإدارية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والقادة بجامعة العريش، بما يحقق أهداف استراتيجية التطوير بالجامعة، بالإضافة إلى تحسين مخرجات التعليم العالي، وكذلك تحسين الأداء الجامعي.


في سياق متصل، قدم  الدكتور رئيس الجامعة، الشكر للسادة  المحاضرين طوال مدة البرنامج، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة المستهدفين بالتدريب على مستوي كليات الجامعة، ومركز تنمية الموارد البشرية بالجامعة والمشرف على البرنامج التدريبي، وجميع القائمين على نجاح هذا التدريب.

وأكد  ، على استمرار الجامعة في أداء رسالتها نحو التطوير والتميز خلال الفترة القادمة، كما قام سيادته بتسليم المتدربين شهادات اجتياز البرنامج التدريبي.

 هذا وقد تناول البرنامج حزمة من المحاضرات المتخصصة في مجال: التطوير المؤسسي – التخطيط الاستراتيجي في القيادة الجامعية – الجوانب المالية والقانونية في الجامعات.

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