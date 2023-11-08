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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد استهدافها بالصواريخ.. صافرات الإنذار تدوي مجددا في مستوطنة كيسوفيم وسط غزة

صواريخ المقاومة
صواريخ المقاومة

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بسماع دوي صافرات الإنذار في منطقة كيسوفيم، المتاخمة لوسط غزة.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تم استهداف نفس المنطقة الساعة 6 صباحا، دون أي تقارير عن إصابات أو أضرار.

وكانت هذه هي أول هجمات تسجل منذ وابل استهدف وسط إسرائيل في الساعة 9 مساء أمس.

وأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحديد رفات 843 مدنيا قتلوا في هجمات 7 أكتوبر الواسعة على جنوب إسرائيل، وذلك بعد التعرف على رفات 9 أشخاص جدد، وهو رقم أعلى من سابقه.
 
ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أكدت سلطات الاحتلال أن العمل جار؛ لتحديد هوية بقية الضحايا.

 وفي أواخر أكتوبر، قالت الشرطة إنه تم التعرف على 826 ضحية، مع بقاء ما يقدر بنحو 150 ضحية في 400 كيس حفظ الجثث في معسكر الشورى، حيث استمر جهد هائل لتحديد هوية القتلى لمدة شهر.

ويعتقد أن بعض الرفات تنتمي إلى المهاجمين.

ويقدر المسؤولون أن حوالي 1000 مدني قتلوا في هجوم حماس، إلى جانب حوالي 400 من أفراد قوات الأمن.

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