صحف السعودية: بايدن يطلب من نتنياهو وقفا مؤقتا للقتال بغزة.. والمملكة تبحث من القاهرة تسريع نقل المساعدات الإغاثية

مقتل 9 وإصابة آخرين بجروح في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف رئيس دائرة صناعة الأسلحة في «حماس»

الاحتلال يحاول التقدم في غزة دون جدوى

الصين مستعدّة لتحسين العلاقات مع أمريكا «على كل المستويات»

مجلس الوزراء: مواصلة المساعي لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار والعودة لمسار السلام للقضية الفلسطينية

الحملة الشعبية تتجاوز 400 مليون ريال.. وترتيبات لإيصال الإغاثة السعودية إلى غزة

وحشية إسرائيل تحيل غزة لكومة ركام

«عكاظ» تكشف حقيقة فيديو محاولة اغتيال أبو مازن



تناولت صحف السعودية عددا من الموضوعات المتفرقة التي ركزت على العدوان الوحشي الإسرائيلي الصهيوني على غزة.



قالت صحيفة الشرق الأوسط، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم أمس الثلاثاء، إنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقفا مؤقتا للقتال في غزة خلال اتصال هاتفي قبل أمس الاثنين.

وكان متحدث باسم البيت الأبيض قال في وقت سابق إن الزعيمين ناقشا إمكان "التوقف التكتيكي" في القتال بغزة لأسباب إنسانية واحتمال إطلاق سراح الرهائن خلال محادثتهما الاثنين.

من جهة ثانية، قال البيت الأبيض في بيان إن كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي أكدت في اتصال هاتفي مع رئيس إسرائيل إسحق هرتسوغ، الثلاثاء، أهمية حماية أرواح المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.

وأضاف أنها أكدت كذلك ضرورة الإسراع بإيصال المساعدات إلى غزة وتحميل المستوطنين المتطرفين مسؤولية الأعمال العنيفة في الضفة الغربية المحتلة.

واوردت الصحيفة، بحثت السعودية من العاصمة المصرية القاهرة، الاثنين، سبل تسهيل وتسريع آليات وإجراءات نقل وإدخال المواد الإيوائية والسلال الغذائية والمواد والمستلزمات الطبية للمتضررين في قطاع غزة من خلال معبر رفح بأسرع وقت ممكن، وذلك حسب أولويات الاحتياج الإنساني.

وإنفاذاً لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، بإطلاق حملة شعبية عبر منصة «ساهم» التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وصل فريق مختص من المركز إلى العاصمة المصرية القاهرة.

واجتمع الفريق المختص مع أسامة نقلي، السفير السعودي لدى القاهرة، حيث تم بحث سبل تسريع آليات وإجراءات نقل وإدخال المساعدات من خلال معبر رفح بأسرع وقت ممكن، في الوقت الذي سجلت فيه تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أكثر من 107 ملايين دولار حتى مغرب الاثنين.

وأوردت الصحيفة، قال تلفزيون الأقصى، اليوم الأربعاء، إن تسعة استشهدوا، وأُصيب آخرون بجروح في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

وأضاف، عبر حسابه على «تلغرام»، أنه جرى نقلهم إلى المستشفى الإندونيسي.

وذكرت وكالة «شهاب» الإخبارية على «تلغرام» أن الطيران الإسرائيلي قصف شقة سكنية في برج الناصر بالنصيرات، وسط قطاع غزة.

كما ذكرت الصحيفة، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، استهداف محسن أبو زينة، الذي وصفه بأنه «رئيس دائرة صناعة الأسلحة» في مقر الإنتاج التابع لحركة «حماس».

وقال الجيش، في بيان: «قامت طائرة حربية تابعة للجيش الإسرائيلي، بتوجيهات استخباراتية من جهازي الشاباك وأمان، باستهداف محسن أبو زينة، الذي كان يشغل منصب رئيس دائرة الصناعات والأسلحة في مقر الإنتاج التابع لحماس».

وأضاف البيان أن أبو زينة كان أحد قادة «حماس» المتخصصين في إنتاج الذخائر وفي إنتاج راجمة صواريخ استراتيجية لمقاتلي «حماس».

وذكرت الصحيفة، تقدمت القوات الإسرائيلية في محورين مهمين تجاه مدينة غزة وهما: شمال مخيم الشاطئ، وجنوب حي تل الهوى، رغم الاشتباكات الضارية التي لا تتوقف هناك، وسط معلومات عن تكبُد الجيش الإسرائيلي خسائر في مواجهات مباشرة مع مقاتلي حركة «حماس».

وقالت مصادر في الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة لـ«الشرق الأوسط» إن اشتباكات ضارية تدور في كل مواقع توغل فيها الجيش الإسرائيلي، لكن أكثرها ضراوة يدور في شمال مخيم الشاطئ وجنوب تل الهوى بعد تقدم القوات الإسرائيلية هناك.

وتحاول إسرائيل الوصول إلى قلب مدينة غزة بعدما طوّقت المدينة، وسيطرت على شارعي صلاح الدين والرشيد، وقطعت بذلك كل اتصال بين شمال القطاع وجنوبه.



في شأن آخر أوردت صحيفة الشرق الأوسط، أكدت الصين استعدادها لإجراء مباحثات مع الولايات المتحدة «على كل المستويات»، وفق ما أعلن نائب الرئيس الصيني هان جينغ، اليوم الأربعاء، قبل أيام من قمة متوقَّعة بين الرئيس الأميركي جو بايدن، ونظيره شي جينبينغ، في سان فرنسيسكو، الأسبوع المقبل.

وقال هان جينغ، خلال «منتدى بلومبرغ للاقتصاد الجديد» في سنغافورة، إن اللقاءات الرفيعة المستوى التي جَرَت، خلال الأشهر الماضية، بين مسؤولين من واشنطن وبكين، بعثت «إشارات إيجابية» بشأن تحسّن العلاقات.

وأضاف: «نحن مستعدّون لتعزيز التواصل والحوار مع الولايات المتحدة على كل المستويات، والدفع قُدماً بالتعاون الذي يعود بالفائدة على الطرفين، وإدارة الاختلافات بطريقة جيدة، ومواجهة التحديات الدولية بشكل مشترك».

قالت صحيفة الرياض السعودية، رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، أمس، في الرياض.

واطّلع مجلس الوزراء خلال الجلسة على مجمل المحادثات التي جرت بين المملكة وعددٍ من دول العالم، في إطار ترسيخ علاقات التعاون والدفع بها نحو آفاق أرحب؛ بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز التنسيق تجاه القضايا والتحديات المتعددة على المستويين الإقليمي والدولي.

وتابع المجلس، التطورات الراهنة في غزة ومحيطها، مجدداً في هذا السياق التأكيد على استمرار المملكة بأداء دورها التاريخي والريادي في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق؛ بما في ذلك إطلاق حملة تبرعات شعبية لمساعدة الأشقاء في غزة وإغاثتهم، ومواصلة المساعي مع الأطراف الإقليمية والدولية لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار، والعودة إلى مسار السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية.

وأوردت صحيفة الرياض، إنفاذاً لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، و الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بإطلاق حملة شعبية عبر منصة "ساهم" التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة؛ وصل فريق مختص من المركز إلى القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.

واجتمع الفريق مع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة أحمد نقلي؛ وتم بحث سبل تسهيل وتسريع آليات وإجراءات نقل وإدخال المواد الإيوائية والسلال الغذائية والمواد والمستلزمات الطبية للمتضررين في قطاع غزة من خلال معبر رفح بأسرع وقت ممكن، وذلك حسب أولويات الاحتياج الإنساني.

وقد تجاوز إجمالي تبرعات حملة «إغاثة غزة» عبر «ساهم» الـ400 مليون ريال.

وقالت صحيفة الرياض، استُشهد آلاف الفلسطينيين، وأصيب آخرون بجروح، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض، في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، لليوم الـ 32 على التوالي.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا لعائلة الأسطل في خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 12 مواطنا، وإصابة أكثر من 29 آخرين، بينهم حالات خطيرة.

كما استُشهد مواطن، وأصيب العشرات، في قصف طائرات الاحتلال منزل عائلة مقبل بمشروع بيت لاهيا شمال القطاع.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة اصرف في منطقة معن شرق خان يونس، ما أدى إلى ارتقاء 8 شهداء من عائلتي جرغون وبرهم.

وارتفعت حصيلة الشهداء في سلسلة غارات استهدفت خمسة منازل في رفح، إلى أكثر من 25 شهيدا، وعشرات الجرحى.

كما استهدفت غارات عنيفة منازل وشققا سكنية ورياض أطفال وطرق وبنية تحتية في حي تل الهوا، جنوب مدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء العشرات وإصابة آخرين بجروح، وما زال هناك مفقودون في محيط المكان، الذي تضررت فيه البنية التحتية بشكل كبير، وهي المنطقة التي تتعرض بشكل يومي لقصف مباشر.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة أن حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، عشرة آلاف شهيد، والجرحى أكثر من 24 ألفا.

ونشر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الليلة الماضية، أرقام وإحصاءات إنسانية مخيفة حول العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأكدت الأرقام، أن نحو 2 % من إجمالي سكان قطاع غزة باتوا ضحايا مباشرين جراء هذا العدوان إما شهداء أو جرحى، وأن مستشفيات قطاع غزة تستقبل بالمتوسط جريحا في كل دقيقة منذ بداية العدوان و15 شهيدا في كل ساعة.

وذكرت أن متوسط الشهداء من الأطفال 6 في كل ساعة، ومن الإناث 5 بالساعة الواحدة، فيما بات 70 % من سكان قطاع غزة نازحين قسرا عن منازلهم بسبب القصف والغارات.

وأضافت أن 30 ألف طن من المتفجرات قصف بها قطاع غزة، بمتوسط 82 طن لكل كيلومتر مربع، ونصف مستشفيات قطاع غزة و62 % من مراكز الرعاية الأولية توقفت وخرجت عن الخدمة فعليا.

أما الوحدات السكنية في قطاع غزة فتضررت بنسبة 50 % جراء القصف والغارات، إضافة إلى هدم 10 % من الوحدات السكنية بقطاع غزة بشكل كلي أو باتت غير صالحة للسكن.

وأخيرًا فإن 10 % من مدارس قطاع غزة تضررت جراء القصف ونحو 9 % منها خرجت عن الخدمة، و14 % من مساجد قطاع غزة تضررت، و5 % منها هدمت بشكل كامل.

ذكرت صحيفة عكاظ،ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو متداول لمقتل عنصر أمن فلسطيني في اشتباك مع مسلحين قيل إنه محاولة لاغتيال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أثناء مرور موكبه في الضفة الغربية المحتلة.

«عكاظ» شكت في حقيقة الفيديو المتداول وبالحادثة برمتها وأجرت اتصالاتها مع مسؤولين أمنيين في السلطة الفلسطينية الذين أكدوا أن الحادثة متعلقة بتاجر مخدرات في مخيم الجلزون يدعي بلال أبو عصبة، كلفت وحدة من مكافحة المخدرات لاعتقاله في منزله، إلا أنه اشتبك مع أفراد القوة هو وإخوانه وفتحوا نيران رشاشاتهم فقتلوا أحد عناصرها وأصابوا 5 آخرين من رجال الأمن.

وأفادت المصادر الأمنية أن تاجر المخدرات بلال أبو عصبة أصيب خلال الاشتباكات مع الأمن ولفظ أنفاسه الأخيرة خلال محاولة نقله في عربة إسعاف.