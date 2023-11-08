بيان من نادي بيراميدز بشأن العامري فاروق بعد وعكته الصحية

وجه نادي بيراميدز تمنياته بالشفاء العاجل، للعامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ووزير الرياضة الأسبق.

وجاء بالبيان نتمنى الشفاء العاجل لـ العامري فاروق داعين المولى عز وجل آن يمن عليه بالصحة والعافية.

وتعرض العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي وزير الرياضة السابق، لأزمة صحية مفاجئة أثناء تواجده في مقر النادي الأهلي بالجزيرة.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة مهمة مساء اليوم الأربعاء أمام نظيره سيراميكا كيلوباترا، ضمن مؤجلات المارد الأحمر في بطولة الدوري من الفترة الماضية التي كان مرتبطًا فيها بخوض مباريات الدوري الأفريقي.