يحمل الجنسية المولدوفية.. طبيب فلسطيني الأصل يرفض مغادرة غزة لإنقاذ ضحايا القصف

رفض طبيب فلسطيني مغادرة غزة رغم أنه يحمل الجنسية المولدوفية، حيث ودع عائلته عند معبر رفح وعاد إلى المستشفى لعلاج المرضى، فما قصته؟.

وقال الدكتور محمد أبو ناموس، استشاري جراحة عظام فلسطيني، عبر تقرير عرضته فضائية العربية، وهو يودع عائلته: "شعور صعب جدًا.. لكن بضل أفضل من أنه يضلوا تحت القصف وأقعد أرحل فيهم من مكان إلى آخر وأنا مش قادر حتى أركز في العمل بتاعي؛ لكن رحيلهم على الأقل بيعطيني فرصة أني أركز مع الناس وخاصة الأطفال، خاصة أنه يتم قتل الأطفال والنساء بصورة رهيبة جدًا بلا رحمة".

وكانت مشاعر عائلة الطبيب متضاربة لسعادتهم بالمغادرة الي مكان آمن بعيدًا عن القصف؛ لكنهم قلقون على والدهم الذين تركوه لمصير مجهول.

وأشار التقرير إلى أنه في الأيام القليلة الماضية سمح لمئات الفلسطينيين حملة الجنسيات المزدوجة بمغادرة قطاع غزة عبر معبر رفح إلى مصر فيما بقى الكثير منهم ينتظرون مصيرهم بالداخل.

