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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع سيدة صدمتها سيارة بـ أبوقرقاص

حادث مروري بالمنيا
حادث مروري بالمنيا

لقت سيدة مصرعها صدمتها سيارة بطريق الزراعي أمام مركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا، بسبب السرعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة، بمصرع سيدة صدمتها سيارة بالطريق الزراعي أمام مركز أبوقرقاص بسبب السرعة الزائدة

وانتقل فريق الإسعاف وتأمين الطرق وتبين مصرع ماجدة. ع. ن 52 سنة ربة منزل مقيمة بمركز أبوقرقاص صدمتها سيارة ملاكي بسبب السرعة الزائدة، بطريق الصعيد الزراعي القاهرة / أسوان أمام مدرسة الصناعة مدخل مدينة أبوقرقاص.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوقرقاص تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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