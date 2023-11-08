مستقبل الطيران وفرص الشباب.. انطلاق النسخة الثامنة لمعرض دبي للطيران الإثنين المقبل

يشكل معرض دبي للطيران 2023، منصة مثالية لاستقطاب المبتكرين والمبدعين وتوظيف أفكارهم في تحقيق تغييرات جوهرية على مستوى قطاعي الدفاع والطيران، إذ يجمع الحدث رواد قطاع الطيران والمبتكرين لمناقشة التحديات واستكشاف الفرص، مع تسليط الضوء على حملة "اصنع في الإمارات" ومساهمتها في توجيه الجهود نحو دعم الصناعة المحلية.

ويشمل برنامج الفعالية هذا العام مجموعة واسعة من الجلسات بهدف إلهام الشباب وتمكينهم في قطاع الطيران، عبر تزويد الطلبة والخريجين المتميزين والمبدعين من الشباب بالمعارف التي تساعدهم على تمهيد طريقهم المهني في مجال الطيران. هذا بالاضافة الي جلسات توجيهية يقدمها نخبة من الخبراء والمختصين في القطاع، يناقشون خلالها خطط التوظيف الخاصة بهم، ما يتيح الفرصة للباحثين عن العمل للاطلاع على المتطلبات الوظيفية الخاصة بتلك الوظائف.

ويستعرض رواد القطاع خلال مشاركتهم في المعرض، تجاربهم وأفكارهم بشأن المسارات الوظيفية في قطاع الطيران، مع التركيز على العلوم الأساسية، والمؤهلات الهامة، والفرص الوظيفية الناشئة، فضلاً عن توجيه المحترفين الطموحين نحو مستقبل واعد لاسيما في ظل التقدم الذي نشهده في مجال الذكاء الاصطناعي.

وبهذا الصدد، قال سعادة إبراهيم القاسم نائب المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء: "تهدف منصة "NextGen" إلى إعداد قادة المستقبل في قطاع الطيران، وتساهم في توفير فرص استثنائية لطلاب الجامعات ذات الكفاءات العالية في دولة الامارات الراغبين في بدء مسيرتهم المهنية في مجالي الطيران والفضاء، وتعكس مشاركتنا التزامنا ودعمنا الراسخ لكافة المبادرات التي تهدف إلى دعم الأجيال القادمة في القطاع".

وستتاح للطلاب فرصة المشاركة بجولات خاصة في فعاليات معرض دبي للطيران، ما يوفر لهم فرصة التعرف على الخطط المستقبلية للعديد من شركات الطيران والفضاء والدفاع الرائدة. كما يهدف برنامج "NextGen Leaders" إلى تسليط الضوء على أحدث التوجهات في قطاع الطيران للمساهمة في تنمية مهارات وخبرات الطلاب وتطوير مساراتهم الوظيفية في المستقبل.

كما يركز معرض دبي للطيران 2023 على دعم حملة "اصنع في الإمارات"، وذلك من خلال توفير منصة مخصصة للشركات العالمية لاستكشاف المزايا التنافسية التي توفرها دولة الإمارات، وذلك من خلال سلسلة من الجلسات النقاشية لكبار المسؤولين التنفيذيين، وتهدف المبادرة الجديدة إلى تعزيز التواصل بين الشركات العالمية والمصنعين في دولة الإمارات، وتقديم المشورة والتوجيه حول تأسيس مراكز تصنيع في الدولة.

وتشمل الحملة كافة الصناعيين والمستثمرين والمبتكرين ورواد الأعمال، وبدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، وستوفر هذه المبادرة للشركات فرصة التفاعل مع أبرز الشركاء الاستراتيجيين في القطاع واستكشاف الفرص الاستثنائية التي توفرها الدولة. كما تهدف إلى دعم جهود الصناعة المحلية في دولة الامارات ، وسد الفجوة بين المواهب الشابة وقادة القطاع للمساهمة في تعزيز مسيرة التطور والنمو في قطاعي الطيران والفضاء.

وبهذه المناسبة، قال سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: "تركز مشاركتنا في معرض دبي للطيران 2023 على استعراض مزايا بيئة الأعمال الجاذبة والتنافسية التي توفرها دولة الإمارات للقطاع الصناعي، والتي نسعى لتكريسها عبر مبادرة "اصنع في الإمارات"، والتي تعمل على تعزيز مكانة دولة الإمارات في مجال الصناعات الحيوية والمتقدمة، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث تجمع المبادرة بين الابتكار والطموح لتحقيق المزيد من الإنجازات الرائدة في الصناعات الوطنية، بما يشمل تعزيز الإنتاج المحلي، وتحفيز وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى توفير الفرص وتنمية المواهب وتمكين الكفاءات الوطنية عبر العديد من البرامج بما في ذلك برنامج "مصنعين" و"برنامج القيمة الوطنية المضافة" و"برنامج التحول التكنولوجي"، كما نتطلع إلى مزيد من الشراكة والتعاون مع الشركات العالمية ودعوتها للمساهمة في تطوير منظومة تصنيع قائمة على الابتكار والاستدامة وتوظيف حلول التكنولوجيا المتقدمة".

ومن المتوقع مشاركة جهات عديدة من مختلف الدول في البرنامج المخصص لدعم حملة "اصنع في الامارات"، وذلك بهدف ربط النظام البيئي الصناعي في دولة الإمارات بالشركات العالمية، مما يساهم في تعزيز فرص الأعمال ونمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات ودعم استراتيجيتها التكنولوجية المتقدمة. كما ستضم مشاركة كبار القادة من المؤسسات الصناعية والحكومية الرائدة في دولة الإمارات، بالإضافة إلى الشركات العالمية الكبرى التي تلعب دور كبير في تطوير قطاع الأعمال بالدولة، فضلاً عن الشركات العالمية التي تسعى إلى إنشاء أو توسيع عملياتها في دولة الامارات.

ويساهم معرض دبي للطيران 2023 بتسريع عملية التحول من خلال تعزيز الابتكار والتعاون لرسم ملامح مستقبل قطاع الطيران. ومن المقرر أن يكون هذا الحدث، الذي يقام في دبي وورلد سنترال في الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر، بمثابة بوابة للمواهب الناشئة، ومركزًا لقادة القطاع، ومحفزاً لتنمية قطاعات الطيران والفضاء والدفاع.