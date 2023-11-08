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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اندلاع حريق بأحد المولات الكبرى بمدينة بنها في القليوبية

حريق
حريق

اندلع حريق في أحد أفرع سلسلة أحد المولات الكبرى بمدينة بنها بالقليوبية، حيث تصاعدت الأدخنة بالمبنى.

ودفعت الحماية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق الذي لم يسفر عن وقوع ضحايا أو إصابات حتى الآن.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بنشوب حريق في محل ملابس بأحد أفرع سلسلة المولات الكبرى بدائرة قسم أول بنها، وتم غلق المول نهائياً بسبب الأدخنة المتصاعدة.

وتم على الفور انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث والدفع بسيارات الإطفاء وجار السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد إلى المناطق المجاورة، ولم يسفر عن وقوع ضحايا أو إصابات.

فيما قامت الحماية المدنية بفحص اشتراطات الحماية المدنية بالمبنى، ورجحت أجهزة الأمن أن سبب النيران ماس كهربائي، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

القليوبية أمن القليوبية تلقت مديرية أمن القليوبية قسم أول بنها مديرية أمن القليوبية

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