المقاومة الفلسطينية تدمر 17 دبابة إسرائيلية في أقل من 6 ساعات

أفادت شبكة قدس الإخبارية بأن عدد الآليات العسكرية من دبابات ومدرعات وجرافات للاحتلال التي دمرّتها المقاومة الفلسطينية ارتفعت إلى 17 آلية، في أقل من 6 ساعات.

وأكدت "القسام" صباح اليوم: أنها دمرت "10 آليات بين دبابات وناقلة جند صهيونيتين شمال دوار التوام بقذيفتي الياسين 105".

وقالت أيضا "استهدفنا جنودا إسرائيليين قرب تجمع للآليات المتوغلة جنوب مدينة غزة بصاروخ موجه من طراز كونكورس".

أما سرايا القدس، استهدف بقذائف التاندوم وعبوات العمل الفدائي عدد من الآليات المدرعة للعدو في محور غرب غزة وأكدت تدمير إحدى الآليات ووجود إصابات محققة في صفوف العدو.

وبذلك، يرتفع عدد الآليات العسكرية التي دمرتها المقاومة الفلسطينية منذ بدء الدخول البري لقوات الاحتلال إلى 130 آلية.



وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن اليوم مقتل جندي إسرائيلي في قطاع غزة، ما يرفع عدد القتلى في صفوفه إلى 350 منذ 7 أكتوبر الماضي، في حين بلغ عدد قتلاه منذ بدء العدوان البري على غزة إلى 33 قتيلا.