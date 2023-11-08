عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أكينيولا ومنسي يقودان هجوم الزمالك أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر

الزمالك وبيراميدز
الزمالك وبيراميدز

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك  إلى استاد القاهرة الدولي، استعدادا لخوض مباراة بيراميدز المقرر لها في السابعة مساء اليوم  الأربعاء في إطار نصف نهائي بطولة كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز 

وتقام مباراة الزمالك مع نظيره بيراميدز فى السابعة مساء اليوم الأربعاء، باستاد القاهرة الدولى فى نصف نهائى كأس مصر.

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعدادا للقاء المرتقب.

بعد أزمته مع الزمالك.. بيراميدز يتحرك للتعاقد مع أحمد فتوح ومحمد صبحي.. تفاصيل

مدرب بيراميدز: رحيل أوسوريو عن الزمالك سيصعب مواجهة اليوم

قائمة الزمالك ضد بيراميدز

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود علاء  - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي  - حاتم سكر - عبد الله جمعة.

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو"  - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما "  .

خط الهجوم : ناصر منسي - سامسون أكينيولا .

الزمالك بيراميدز موعد مباراة الزمالك وبيراميدز المثلوثي سامسون أكينيولا شيكابالا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحالة حرجة .. تفاصيل الجراحة الثالثة للعامري فاروق بعد إصابته بنزيف في المخ

300 جنيه في يوم وليلة|الذهب يخالف التوقعات بحركة مفاجئة..وهذا سعر عيار21 الآن

حادث سيتي ستارز.. القصة الكاملة لـ سقوط مهندس من الطابق الخامس| فيديو

خطأ لا يليق في حق الزمالك.. رسالة تحذيرية من شبانة لنادر السيد

بنسبة 33%.. تعرف على أسعار السجائر الجديدة بعد الارتفاع| تفاصيل

خبراء وضباط كبار بأمريكا يفضحون تورط بايدن في حرب إبادة غزة

صفقة المبادلة| لاعبين من الأهلي مقابل عمر كمال.. فيوتشر يطلب والأحمر يفكر

خطوط حمراء وهدنة إجبارية.. القاهرة تفسد مخطط إسرائيل وحلفائها لابتلاع غزة

موضوعات متعلقة

بعد أزمته مع الزمالك.. بيراميدز يتحرك للتعاقد مع أحمد فتوح ومحمد صبحي.. تفاصيل

بيان من نادي بيراميدز بشأن العامري فاروق بعد وعكته الصحية

ترشيحاتنا

الاحتلال يقصف أمام مستشفى اليمن السعيد شمال قطاع غزة

كيف نسيطر على إدمان أولادنا للموبايلات والتابلت

هل تناول الحلويات يسبب دوخة؟ .. اعرف السبب

وقف القيد.. قرار رسمي من الصحفيين ضد الجرائد المدينة للنقابة

الحكومة توافق على تأسيس "شركة قناة السويس للقوارب الحديثة"

استشهاد 158 فلسطينيًا .. المنسق الأممي للإغاثة : الوضع بالضفة الغربية يتفاقم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 15 سنة صبرا.. أب فلسطيني يبكي أمام جثمان طفله الشهيد بغزة

شاهد.. لحظات إخراج عشرات الأطفال من تحت أنقاض غزة

اللعيبة زعلانة| نجم الأهلي يكشف سبب انزعاج نجوم الفريق من كولر.. تفاصيل

صفقة المبادلة| لاعبين من الأهلي مقابل عمر كمال.. فيوتشر يطلب والأحمر يفكر

فيديو

عاجل.. إسرائيل تستخدم أسلحة محرمة دوليا ضد غزة ولبنان..شاهد

تفاصيل شروط وأسعار تأشيرة عمرة الترانزيت | تغطية خاصة

«مفيش سوبر مان تاني»..هؤلاء هم الأبطال الجدد في مخيلة جيل غزة «فيديوجراف»

سهرة فتوح والزناري تشعل السوشيال ميديا.. ما حقيقة الأمر/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ