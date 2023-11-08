مدرب بيراميدز: رحيل أوسوريو عن الزمالك سيصعب مواجهة اليوم

أكد محمود فتح الله المدرب العام في فريق بيراميدز صعوبة لقاء الزمالك اليوم في نصف نهائي كأس مصر.

وقال فتح الله في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الزمالك فريق كبير ورحيل أوسوريو وتغيير الجهاز الفني سيصعب مواجهتنا كثيرا في ظل دوافع أكبر لدى لاعبي الزمالك"

واختتم: "ما يجعلنا نتفاءل أننا فزنا على الزمالك في نصف نهائي كأس مصر بالموسم الماضي"

وفي سياق آخر وجه أحمد حسام ميدو تحية خاصة لمسؤولي نادي بيراميدز مشددا على أن التعاون مع نادي بنفيكا البرتغالي سيفيد مستقبلا.

وأضاف: "بيراميدز نموذج حي للاستثمار الصحيح في الرياضة المصرية"و التعاون مع بنفيكا خطوة مميزة للمستقبل