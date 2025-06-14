قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتصال هاتفي بين «بن سلمان» والرئيس الإيراني لبحث التصعيد العسكري ضد إيران
مصرع شخصين وإصابة 14 في قصف إيراني استهدف شمال إسرائيل
قتيلان وإصابات عدة إثر الصواريخ الإيرانية على شمال إسرائيل
الأردن يعلن تشديد الاجراءات الاحترازية ويغلق مجاله الجوي بالكامل
نشرة الفن: وفاة شقيق لطيفة .. جنا عمرو دياب تسجل أحدث أغانيها
دعاء استقبال شهر المحرم.. كلمات مجربة تنفع المسلم
جيش الاحتلال: يُسمح الآن للجمهور بمغادرة المناطق المحصّنة في جميع أنحاء إسرائيل
انسوا إن ميسي في الملعب.. تفاصيل جلسة ريبيرو ولاعبي الأهلي قبل مواجهة إنتر ميامي
وكيل الأزهر يشكّل لجنة عاجلة لفحص شكاوى طلاب الثانوية علمي من امتحان الفيزياء
تصعيد خطير بين إيران وإسرائيل| صواريخ تشعل حيفا.. ورد إسرائيلي يستهدف طهران
يمنع الشيخوخة ويعجل التئام الجروح .. اكتشف فوائد الخردل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اندلاع حريق في برج شاهق بـ دبي

من الحريق
من الحريق
محمد على

اندلع في الطابق العلوي من برج سكني وتجاري شاهق الارتفاع في منطقة مرسى دبي، مساء الجمعة، وفق ما أوردت صحيفة خليج تايمز.

وقال شاهد عيان: "اندلع الحريق بعد الساعة التاسعة والنصف مساءً. استيقظتُ من نومي بعد أن شممتُ رائحة دخان نفاذة تدخل غرفتي. سمعتُ زملائي في السكن ينادونني، فنزلنا مسرعين إلى المبنى بملابس النوم".

وأضاف "عندما نزلنا رأينا دخانا كثيفا يتصاعد من الطابق العلوي، ربما في حدود الطابق الستين أو أكثر".

تم إرسال عدة سيارات إطفاء وسيارات إسعاف على الفور إلى المنطقة. 

وأضاف أحد السكان أن رجال الإطفاء أخمدوا الحريق في المبنى المكون من 67 طابقًا بعد نحو ساعة من اندلاعه.

أعلن مكتب دبي الإعلامي لاحقًا في منشور على منصة X الساعة 1:44 صباحًا يوم السبت: "نجحت الفرق المتخصصة في إخلاء جميع سكان المبنى المكون من 67 طابقًا، مع إعطاء الأولوية لصحتهم وسلامتهم طوال العملية. وتستمر الجهود لاحتواء الحريق بالكامل".


وأضاف المكتب في الساعة 2.09 صباحًا أن "فرق الإسعاف والطاقم الطبي متواجدون في الموقع لتقديم الدعم الطبي والنفسي الكامل للسكان الذين تم إجلاؤهم بأمان".

وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة دبي في تمام الساعة 2.21 فجراً أن الفرق المتخصصة نجحت في إخلاء 3820 ساكناً من 764 شقة في المبنى، مع ضمان سلامتهم دون وقوع أي إصابات.

وشوهد بعض الأشخاص وهم يحملون حيواناتهم الأليفة أثناء انتظارهم في الشارع في ليلة جمعة حارة ورطبة.

الطابق العلوي برج سكني وتجاري منطقة مرسى دبي دبي الحريق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني برقم الجلوس .. جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية

ظهرت الآن.. رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الجيزة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة .. برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة برقم الجلوس |ترقبوها بعد قليل

موعد صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة

موعد صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة.. اعرف هتقبض كام من هنا

كيم يونج اون

كيم يونج أون يلوّح بدعم عسكري غير مباشر لإيران في مواجهة إسرائيل

15100 جنيه لهؤلاء الموظفين.. هل تُصرف زيادة المرتبات بعد 4 أيام؟

10200 جنيه لهؤلاء الموظفين.. هل تُصرف زيادة المرتبات بعد 4 أيام؟

البصل

مش هيوصل لـ 100 جنيه.. حقيقة ارتفاع أسعار البصل خلال الأيام القادمة

ترشيحاتنا

أرشيفية

إيران تطلق موجة جديدة من الصواريخ الباليستية باتجاه إسرائيل

الرئيس الفرنسي ماكرون

الرئيس الفرنسي يدعو نظيره الإيراني للعودة للتفاوض

المدمرة البريطانية في بحر عُمان

البحرية الإيرانية تجبر مدمرة بريطانية على تغيير مسارها في بحر عمان

بالصور

يمنع الشيخوخة ويعجل التئام الجروح .. اكتشف فوائد الخردل

الخردل
الخردل
الخردل

ماتستسلمش لحلاوته.. اكتشف أضرار الإكثار من البطيخ في الصيف

البطيخ
البطيخ
البطيخ

يضر القلب والشرايين.. عادات يومية تخلصك من ارتفاع الكوليسترول

الكوليسترول
الكوليسترول
الكوليسترول

"المشروب الأخضر السحري".. 10 فوائد مذهلة لكوب الشاي الأخضر يوميًا

فوائد شرب الشاي الأخضر يوميا
فوائد شرب الشاي الأخضر يوميا
فوائد شرب الشاي الأخضر يوميا

فيديو

الهجوم علي ايران

نتنياهو: الأسد الصاعد انطلقت بعد 6 شهور من التخطيط.. وترامب لم يمنع الهجوم على إيران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مسمار جحا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا إيد واحدة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط على مفترق طرق

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة سقوط الجنرالات!

خالد عامر

خالد عامر يكتب: التآمر على مصر يستمر

المزيد