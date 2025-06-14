اندلاع حريق في برج شاهق بـ دبي

اندلع في الطابق العلوي من برج سكني وتجاري شاهق الارتفاع في منطقة مرسى دبي، مساء الجمعة، وفق ما أوردت صحيفة خليج تايمز.

وقال شاهد عيان: "اندلع الحريق بعد الساعة التاسعة والنصف مساءً. استيقظتُ من نومي بعد أن شممتُ رائحة دخان نفاذة تدخل غرفتي. سمعتُ زملائي في السكن ينادونني، فنزلنا مسرعين إلى المبنى بملابس النوم".

وأضاف "عندما نزلنا رأينا دخانا كثيفا يتصاعد من الطابق العلوي، ربما في حدود الطابق الستين أو أكثر".

تم إرسال عدة سيارات إطفاء وسيارات إسعاف على الفور إلى المنطقة.

وأضاف أحد السكان أن رجال الإطفاء أخمدوا الحريق في المبنى المكون من 67 طابقًا بعد نحو ساعة من اندلاعه.

أعلن مكتب دبي الإعلامي لاحقًا في منشور على منصة X الساعة 1:44 صباحًا يوم السبت: "نجحت الفرق المتخصصة في إخلاء جميع سكان المبنى المكون من 67 طابقًا، مع إعطاء الأولوية لصحتهم وسلامتهم طوال العملية. وتستمر الجهود لاحتواء الحريق بالكامل".



وأضاف المكتب في الساعة 2.09 صباحًا أن "فرق الإسعاف والطاقم الطبي متواجدون في الموقع لتقديم الدعم الطبي والنفسي الكامل للسكان الذين تم إجلاؤهم بأمان".

وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة دبي في تمام الساعة 2.21 فجراً أن الفرق المتخصصة نجحت في إخلاء 3820 ساكناً من 764 شقة في المبنى، مع ضمان سلامتهم دون وقوع أي إصابات.

وشوهد بعض الأشخاص وهم يحملون حيواناتهم الأليفة أثناء انتظارهم في الشارع في ليلة جمعة حارة ورطبة.