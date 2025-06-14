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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الاحتلال: إصابة 7 جنود إسرائيليين إثر سقوط صاروخ إيراني

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي
قسم الخارجي

أعلن جيش الدفاع الإسرائيلي أن سبعة من جنوده أصيبوا بجروح طفيفة خلال الليل إثر سقوط صاروخ إيراني في وسط إسرائيل.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن الجنود نُقلوا إلى المستشفى وغادروا المستشفى بعد ذلك، بحسب ما أوردته بي بي سي.

وفي السياق نفسه نفى المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي إسقاط إيران لطائرة مقاتلة إسرائيلية، مؤكدًا أن الطائرة حلقت في طهران لمدة ساعتين.

كشفت المتحدثة باسم جيش الدفاع الإسرائيلي، العميد إيفي دفرين، يوم السبت أن أكثر من 70 طائرة حلقت في قلب طهران لأكثر من ساعتين متواصلتين، وهاجمت أكثر من 40 هدفًا، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم السبت، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست.

وأكدت دفرين أن هذا كان أعمق نطاق نفذه جيش الدفاع الإسرائيلي في طهران، وأن الجيش حقق تفوقًا جويًا.

كما نفى الادعاء الإيراني بإسقاط إيران لطائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي.

في سياق آخر، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، أن طهران ستحترق إذا استمرت إيران في إطلاق الصواريخ.

وفي تصريحات أدلى بها خلال تقييم مع مسئولين عسكريين، قال كاتس: "الديكتاتور الإيراني يحوّل مواطني إيران إلى رهائن، ويخلق واقعًا يدفعون فيه، خاصة سكان طهران، ثمنًا باهظًا لهجومهم الإجرامي على المدنيين الإسرائيليين".

وأفادت تقارير إعلامية بمقتل 60 شخصا، بينهم 20 طفلًا، في غارة إسرائيلية على مبنى سكني بالعاصمة الإيرانية طهران.

عرض التلفزيون الإيراني صورًا حية لعمال يزيلون الأنقاض من موقع مبنى مكون من 14 طابقًا في مجمع "شهرك شهيد شمران" السكني في طهران، بحسب ما أوردته شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية.

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