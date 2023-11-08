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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد أزمته مع الزمالك.. بيراميدز يتحرك للتعاقد مع أحمد فتوح ومحمد صبحي.. تفاصيل

أحمد فتوح
أحمد فتوح

كشف الإعلامي محمد فاروق عن أن أحمد فتوح لاعب مميز، ألا أنه فكر بشكل خاطئ في هذا الموقف، ويجب أن يكون اللاعبين لديهم العقلية المميزة، القادرة على التعامل باحترافية لكي يستطيعوا الاستمرار في التألق، "لازم كل لاعب مميز يخلي باله من نفسه، عشان انتم ثروة قومية، واللاعيبة المميزة دي في حالتها تودي منتخب مصر حتة تانية". 

تفاصيل جديدة حول أحمد فتوح 

وأضاف "فاروق"، خلال تصريحات تلفزيونية في برنامج "البريمو" المذاع من خلال قناة "تن"، أن كل اللاعبين معرضين للخطأ، ولكن الخطأ يجب أن يكون له حدود ولا يصل للحد الذي وصل له أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري مع الزمالك، "مفيش حاجة اسمها اسيب معسكر واخرج أروح أماكن مش مناسبة للوقت اللي انا فيه، خصوصا الزمالك في مرحلة صعبة أمر خاطئ". 

وتابع محمد فاروق، أن بيراميدز أحد الأندية التي ليس لديها مشاكل في ضم أحمد فتوح خلال الفترة المقبلة، خاصة أن اللاعب سيكون مجانا في شهر يناير المقبل، وسينتظر اللاعب في نهاية الموسم الجاري، ولديهم ميزانية مميزة، خاصة في ضوء أن محمد حمدي قد يرحل عن الفريق ولديه عرض من النادي الأهلي، فالنادي قد يتحرك لضم اللاعب ولكن سينتظر لشهر يناير.

وأردف، أن بيراميدز أحد الأندية التي تنتظر موقف أحمد فتوح خلال الفترة المقبلة، وكذلك النادي الأهلي بدأ يفتح ملف اللاعب من جديد، موضحا أن ملف محمد صبحي هو الآخر نفس الموقف إذ أن اللاعب ينتهي عقده بنهاية الموسم هو الآخر وقادر على التوقيع في يناير القادم، وبيراميدز سينتظر نهاية الموسم خاصة أن شريف إكرامي يعد هذا الموسم هو الأخير بالنسبة له. 

أحمد فتوح برنامج البريمو قناة تن بيراميدز محمد فاروق

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