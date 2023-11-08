مش هيتباع.. سيف زاهر يفجر مفاجأة مدوية بشأن أزمة أحمد فتوح مع الزمالك

فجر الإعلامي سيف زاهر مفاجأة مدوية بشأن أزمة أحمد فتوح مع الزمالك، وإمكانية بيع اللاعب في الفترة المقبلة، خاصة بعد قرار مجلس إدارة الزمالك بعرض اللاعب للبيع، بعد أزمته الأخيرة قبل مباراة زد.

سيف زاهر يتحدث عن أزمة أحمد فتوح

وكان مجلس إدارة الزمالك بقيادة حسين لبيب اتخذ قرارا بتحويل كل من مصطفى الزناري، ومحمد صبحي، وأحمد فتوح، للتحقيق مع عرضهم للبيع، وذلك بعد قرار اللاعبين بترك معسكر الفريق ليلة مباراة زد، في واحد من المواقف التي كانت هي حديث الساعة خلال الفترة الماضية.

وقال سيف زاهر، خلال تصريحات تلفزيونية من خلال قناة "أون تايم سبورتس"، إن أحمد فتوح موقفه ما زال غامضا حتى الآن، والمقربين من أحمد فتوح يتحدثون أن قصة استمراره في الزمالك أصبحت صعبة للغاية خلال الفترة المقبلة.

وتابع: "اللي بأكده للناس إن مسألة بيع أحمد فتوح مش هتمشي، إنت بتبيع لاعب ناقص له 6 شهور، وحتى لو جه عرض لفتوح أحمد فتوح مش هيوافق، ومش هيتباع وهيفضل قاعد في الزمالك لنهاية الموسم، سواء هيتمرن أو مش هيتمرن أو هيشارك ولا لا".

وأضاف: "أحمد فتوح عمل ده كله عشان يوصل لنقطة إنه يبقى حر مش ملتزم مع نادي، وهو بيوقع يحصل على منحة التوقيع التي طلبها أكثر من مرة، والقصة واضحة أمام الجميع، مستحيل إنه ييجي في الآخر، ويوافق إنه يتباع".